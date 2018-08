Bordeaux et Kamano crucifient Monaco

Au terme d'une grosse deuxième période, Bordeaux s'est débarrassé de Monaco pour accrocher une première victoire cette saison. Un doublé de Kamano, dont une superbe frappe en fin de match, a permis aux Girondins de finir l'après-midi avec le sourire au coin des lèvres. De son côté, le vice-champion de France piétine.

160

Kalu vs Tielemans

Pellegri, gros c'est la puissance

Ce Bordeaux Monaco était un match de championnat classique, jusqu'à la 62minute. Celle où Pietro Pellegri et ses 17 ans sont sortis du banc de l' ASM pour crever l'écran en même temps que la défense bordelaise. Trop indolents jusqu'à son entrée, les Monégasques se sont rangés derrière leur jeune Italien pour revenir sur les talons girondins dans un Matmut Atlantique enchanté par Samuel Kalu , son nouveau joujou. Sauf qu'après deux défaites inaugurales, Bordeaux n'était pas venu pour souffrir et François Kamano , qui traînait par là au bout du bout du match, a finalement permis aux Marine et Blanc d'accrocher leur première victoire de la saison.Dans un début de match pas vraiment sexy, Bordeaux tente d'entreprendre, tandis que Monaco ronronne sur le sofa, en attendant de griffer. Kalu, le n°10 bordelais, s’offre une première cartouche lointaine sur coup franc, sans toucher la cible. Le match est lancé à la 25minute : Rony Lopes , trouvé par Falcao, est d'abord à un doigt de Benoît Costil d'ouvrir le score. Puis, dans la continuité de l'action, Grandsir se fait avoir par le très remuant Kalu, qui file défier Benaglio et voit son intérieur du pied heurter le premier poteau du gardien monégasque. Henry l'aurait mise côté opposé. Sous l'impulsion de Tielemans, rayonnant dans le cœur du jeu et tout près de marquer sur une frappe au sol de loin, Monaco finit par trouver la bonne cadence et domine la fin de première période, sans toutefois trouver l'ouverture.Après avoir fait le plein de munitions à la pause, la principale arme offensive des Girondins, Samuel Kalu , ouvre le feu dès le retour des vestiaires. Un passement de jambes, un crochet extérieur et voilà Jemerson coupable d'un penalty transformé sans souci par Kamano. Le rythme grimpe et Kamano bute sur Benaglio au terme d'un beau rush individuel. Un spectacle sympathique, mais qui traîne un peu trop en longueur au goût du jeune Pietro Pellegri . Sorti du banc une minute plus tôt pour remplacer le fantôme Traoré, le jeune attaquant italien n'a pas le temps pour les blabla. Il récupère un ballon dans les pieds de Koundé et vient battre Costil du gauche. Sa puissance et sa fougue dopent la fin de match, où les situations de KO se multiplient. Benaglio sort une première horizontale monstrueuse pour éviter un c.s.c. à Jemerson , puis une seconde pour sauver un autre penalty, tiré cette fois par Kalu (86), et sur lequel Jemerson est encore fautif. Mais le gardien suisse ne pourra rien sur l'ultime inspiration de François Kamano , héros discret du jour côté bordelais, à la conclusion d'un beau mouvement collectif dans le temps additionnel (90+2). Extatique pour les uns, cruel pour les autres. La Ligue 1 qu'on aime.Costil – Palencia, Koundé, Pablo , Poundjé – Lerager (Sankharé, 67), Tchouaméni - Kalu, Plašil, Kamano – Briand (De Preville, 72).Benaglio – Touré (Sidibé, 77), Glik, Jemerson , Barreca – Aholou, Tielemans – Grandsir (Mboula, 62), Traoré (Pellegri, 59), Lopes – Falcao.