Bordeaux entrevoit le barrage de la Ligue Europa

Grâce notamment à un doublé de Gaëtan Laborde, les Girondins ont fait le job - et avec la manière - à Odessa en prenant le large face à aux Ukrainiens de Marioupol. De quoi se projeter avec sérénité sur le match retour, dernier obstacle avant les barrages.

529

FK Marioupol 1-3 Girondins de Bordeaux

Poyet et l'Odyssée

À Labordage

Bordeaux (4-3-3) : Costil - Gajić, Koundé, Pablo, Poundjé - Tchouaméni, Sankharé, Plašil - Youssouf, Laborde, Kamano. Entraîneur : Gustavo Poyet

Par Mathieu Rollinger

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les voyages forment la jeunesse, et celle de Bordeaux se porte plutôt pas mal. Comme en témoigne son succès en Ukraine , où il aura fallu batailler face à une équipe de Mariupol regroupée et vaillante pour finalement faire un grand pas vers la qualification.» Voilà ce qu'attendait Maxime Poundjé de cette virée aux confins de l'Europe, proposée par cequ'est la Ligue Europa. Et après avoir rencontré les Lettons de Ventspils, écartés sérieusement (3-1 cumulé) , c'est sur les bords de la Mer Noire à Odessa en Ukraine , que les garçons de Gustavo Poyet continuaient le voyage initiatique. Au programme, le cinquième de la Premier-Liha 2017 répondant à l'obscure nom de FK Illichivets Marioupol, dans sa version longue.Mais Bordeaux connait la chanson : le danger peut justement résider dans ces zones d'ombre. Qu'importe que le club ait coulé il y a trois ans en D2. Marioupol a retrouvé l'élite l'an dernier et a décroché un ticket pour la deuxième campagne européenne de son histoire dans la foulée, en prenant soin d'éliminer les Suédois de Djurgården au tour précédant. Une réussite qui s'explique en grande partie par les liens qui unissent le club au Shakhtar Donetsk , qui lui envoie bon nombre de joueurs en prêt (7 dans l'effectif actuel). Au nom de la solidarité entre les clubs de l'est-ukrainien, ravagé par le guerre de la Donbass et donc obligé à jouer loin de leurs bases.En sachant ça, et sur une pelouse dans un sale état, cette rencontre avait tout d'un nouveau piège donc et ce n'est pas l'ouverture du score ukrainienne dès la 7minute de Myshnov qui permet de se rassurer. Mais plutôt que de douter, les Bordelais ont repris leurs esprits et c'est Gaëtan Laborde , enfin titulaire, qui en cinq minutes donne l'avantage aux siens. Proche du triplé à l'heure de jeu, l'attaquant a laissé entre temps le soin au jeune Aurélien Tchouaméni, d'inscrire son premier but en pro. Comme quoi, même si le recrutement est poussif en Gironde, Gustavo Poyet a sous la main un groupe avec de la ressource. Du moins assez pour attendre le match retour prévu jeudi prochain au Matmut Atlantique.Khudzhamov – Polegenko, Dawa, Yavorsky, Bykov, Demeri - Tyshchenko, Myshnov, Pikhalonok - Churko, Fomin.Oleksandr Babych.