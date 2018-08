Bordeaux enfile Gand pour braquer l'Europe

Après plus d'un mois de boulot sur la scène européenne, Bordeaux arrache son ticket pour la Ligue Europa avec une victoire convaincante face à La Gantoise (2-0). Un petit coin de ciel bleu dans un été plutôt orageux.

Kamanogoal

Kalourd

Bordeaux (4-3-3) : Costil – Palencia, Lewczuk, Pablo, Poundjé - Lerager, Plašil – Kalu (Youssouf,83e), Tchouaméni, Kamano - Briand (De Préville, 68e). Entraîneur : Eric Bédouet.



Gand (4-3-3) : Kalinić – Pastun, Foket, Rosted, Asare – Odjidja (Dejaegere,45e), Dompé (Kvilitaia,68e), Verstraete – Chakvetadze, Yaremchuk, Awoniyi (David, 63e). Entraîneur : Yves Vanderhaeghe.

Gagner pour s'offrir un peu de répit. L'équation était simple pour les Girondins ce soir au Matmut-Atlantique : arracher la qualification pour la Ligue Europa, et donner du plaisir à des supporters énervés. À la mi-temps, François Kamano n'avait d'ailleurs que ce leitmotiv en tête : «» Fin de transmission et message reçu cinq sur cinq. Face à La Gantoise , les Girondins se sont montrés sérieux, voire même séduisants sur certaines phases de jeu. Surtout, les coéquipiers de Benoît Costil ont fait le boulot pour tenter d'amener un peu de paix dans un havre qui en manque cruellement. Oui, Bordeaux disputera bien la phase de poules de la Ligue Europa 2018-2019. Une bonne nouvelle autour de laquelle tous les acteurs du club pourront se réunir, même si c'est bel et bien la seule.D'entrée de jeu, Bordeaux comme La Gantoise ont envie de jouer, d'attaquer et d'arracher cette qualification européenne si précieuse et valorisante. Kalu et Kamano sont rapidement menaçants, et c'est même le second qui va débloquer la rencontre à la suite d'une subtile passe entre les lignes de Lerager (10). La Gantoise n'abdique pas, à l'image du remuant Géorgien Chakvetadze, mais pêche là où Bordeaux a réussi à faire mal, à savoir par son réalisme. Juste avant la pause, un exploit de Kalinić face à Briand (37) maintient encore les Belges dans la partie. Ce n'est alors que partie remise.Déjà excellent lors du premier acte, Samuel Kalu décide de passer la troisième et va couler à lui seul ou presque son ancienne formation. Pendant que la police vient subtiliser des banderoles à certains supporters bordelais remontés, le Nigérian poursuit son récital et va finir par mettre son équipe à l'abri. Un penalty obtenu quelques minutes plus tard, transformé par Briand qui signe son premier but sous les couleurs girondines, et Bordeaux se met enfin à l'abri (65). Applaudissements plus que nourris pour Kalu. À moins de dix minutes du terme, les Ultras Marines ne se trompent pas en lançant une standing ovation et des «» jusqu'à ce que leur héros se soit assis sur le banc de touche. En se qualifiant malgré le contexte extrasportif, les déplacements en Lettonie , en Ukraine et donc en Belgique Bordeaux a montré qu'il méritait bien, contrairement à l'an dernier, de croquer l'Europe à pleines dents. Et tant pis si au-dessus de sa tête, des nuages sombres obstruent encore l'horizon.