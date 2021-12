Bordeaux en met 10, Nice s'en sort et Brest passe de peu

Avec trois candidats en lice ce dimanche lors des 32es de finale de Coupe de France, la Ligue 1 a connu des fortunes diverses : les Girondins de Bordeaux ont repris confiance en écrabouillant Jumeaux de Mzouasia (10-0, quadruplé de M'Baye Niang), Nice s'en est sorti sur la plus courte des marges grâce à Andy Delort, et Brest est passé après une incroyable séance de tirs au but (malgré une supériorité numérique pendant près d'une heure). Pour le reste, La Roche-sur-Yon a réussi à faire respecter la logique en renversant Montauban sur le fil pendant que Chauvigny a créé la surprise en se qualifiant face à Chartres.

Montauban 1-2 La Roche-sur-Yon

Chauvigny 2-1 Chartres

Dinan-Léhon 0-0 (12 TAB 13) Brest

Sacrés Choletais. Devant Nice, quatrième de l'élite, les locaux ont montré un super visage en tapant par exemple le poteau par Fortuné. Dans le camp averse, les stars comme Delort ont au contraire pris leur temps pour se mettre en valeur. Et si Gouiri a donné du boulot à Kocik sur un joli coup franc, c'est finalement l'ex de Montpellier qui a trouvé la faille d'un coup de casque sur un centre de Kluivert. Entre crampes et ultimes occasions (quelles opportunités pour Le Mehauté, Jarju ou encore Ruffaut...), le Stade olympique a dû rendre les armes.On peut être une R2 et casser les pieds à un club évoluant deux échelons au-dessus, surtout en Coupe de France. La preuve avec Montauban, qui s'est bien battu et a cru éliminer son adversaire sur la plus courte des marges avec un caramel de Feltin. Sauf que La Roche-sur-Yon est revenue sur la fin, plantant deuxcoup sur coup (Berjon à la 89, Billet dans le temps additionnel) pour passer au tour suivant. Vie cruelle.Une N3 qui élimine une N2, telle était la rude mission que s'était fixée Chauvigny... et qui a été accomplie avec succès, Ayadi mettant les siens devant juste avant la pause alors que son partenaire Zasamba a fait le break peu après l'entracte. Coach Papin peut l'avoir mauvaise, la réduction du score d'Hemia n'a rien changé, et il ne se sera pas fait une belle publicité ce week-end.L'outsider de cinquième division a tout tenté, mais le challenge était trop compliqué. Face à Brest, Dinan-Léhon et son invincible portier Barbé ont longtemps résisté. En vrac : une tentative de Magnetti, une tête de Mounié hors cadre, une autre de Cardona... Contre le cours du jeu, Le Nouen a même failli créer la surprise à deux reprises. Reste qu'à dix contre onze (expulsion de Touré pour un pied haut sur M'Bock, à la 37), la tâche semblait impossible. Elle n'a tenu qu'à une incroyable séance de tirs au but, durant laquelle certains joueurs ont dû s'élancer deux fois et où les derniers remparts de chaqueont échoué (une barre pour Barbé, une balle de match gâchée pour Larsonneur). Avec le Stade brestois en vainqueur. Vie cruelle, oui...Joyeux anniversaire, Niang ! Pour fêter sa 27bougie, l'attaquant s'est offert un quadruplé (deux pions en première mi-temps, autant en deuxième). Généreux, l'ancien du Stade rennais a partagé le gâteau avec tous les autres Girondins de Bordeaux qui se sont facilement qualifiés pour les seizièmes de finale de Coupe de France contre les Jumeaux de Mzouasia. Malgré plusieurs arrêts de son gardien El Amine et un montant cogné, le petit poucet a très vite perdu ses espoirs d'exploit en concédant l'ouverture du score de Medioub (à la suite d'un coup franc rapidement joué de Mara) avant même le quart d'heure de jeu. Sans compter que dans le second acte, Pembélé - au rebond d'une frappe de... Niang - par deux fois et trois autre buteurs (Dilrosun, Sissokho et Maja) ont enfoncé le clou. Avec leur équipe remaniée, les pensionnaires de Ligue 1 auraient même pu gagner plus largement (barre transversale de Briand, frappes d'Otávio ou Mara...). Tant pis, ce 10-0 demeure largement suffisant : jamais, dans leur histoire, les Bordelais n'ont fait mieux.