Bordeaux dompte le Paris FC et prend la tête du championnat

Paris FC (5-3-2) : Filipović - Le Cardinal (Gory, 46e), Chergui, Dabila, Bernauer (Lefort, 46e), Hanin - Lasne, Mandouki, Iglesias (Kebbal, 70e) - Chahiri (Lopez, 70e), Caddy (Guilavogui, 46e). Entraîneur : Thierry Laurey.



Bordeaux (4-3-3) : Poussin - Bokele, Mwanga, Gregersen, Ekomié (Louis-Jean, 73e) - Ignatenko, Lacoux (Pirringuel, 90e), Fransergio - Elis (Delaurier-Chaubet, 73e), Maja (Rocrou, 83e), Bakwa (Depussay, 83e). Entraîneur : David Guion.

One, two, three, viva Josh Maja.Annoncé sur le départ durant cette fin de mercato, Josh Maja a finalement souhaité rester à Bordeaux une saison de plus. Pour le plus grand bonheur des Girondins qui prennent la tête de la Ligue 2 après leur victoire à Charléty face au Paris FC (1-3) grâce à un triplé de l'international nigérian.C'est d'ailleurs Josh Maja qui a lancé les hostilités sur un coup de boule repoussée par le portier parisien (8). La mire réglée, l'ancien de Sunderland peut alors faire trembler les filets une première fois sur une frappe croisée, avant de doubler la marque dans la foulée sur un penalty obtenu après une main de Bernauer. Voyant son équipe incapable de cadrer la moindre frappe durant le premier acte, Thierry Laurey change ses plans à la pause. Sans effet puisque Josh Maja inscrit un nouveau penalty à la suite d'un plaquage de Chergui, dépassé par le dribble de Bakwa (0-3, 51). Avant le baroud d'honneur des Parisiens, à l'image d'un poteau de Gory après un joli débordement côté droit (68) et de la réduction du score de Guilavogui qui profite d'une sortie hasardeuse de Poussin (1-3, 78). Mais il en fallait plus pour empêcher Bordeaux de devenir le nouveau leader de Ligue 2.Prochain rendez-vous des Girondins : Saint-Étienne, qui n'a visiblement pas prévu de remonter dans l'élite avec eux à la fin de la saison.