Bordeaux connaît ses adversaires pour la Ligue des Champions

Les féminines des Girondins de Bordeaux tombent contre le FC Slovácko en Ligue des… https://t.co/1rg6yx8VjR pic.twitter.com/UtefS6tL6F — WF Girondins de Bordeaux (@WYN_FCGB) July 2, 2021

PC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

On y voit un poil plus clair dans cette Women's Champions League version 2021-2022.Le tirage au sort du premier tour préliminaire vient d'être dévoilé, et a donné ses adversaires aux Girondins de Bordeaux, troisièmes du dernier exercice de D1. L'écurie au scapulaire affrontera le 18 août l'équipe tchèque de Slovácko, 4du championnat tchèque cette saison, pour une place en finale d'un mini-tournoi. Cette finale opposera le vainqueur de cette rencontre à celle opposant les formations de Brøndby (Danemark) et de Kristianstad (Suède).Le vainqueur de cette finale accédera au second tour, pour lequel est déjà qualifié d'office l'Olympique Lyonnais. Un nouveau tirage au sort déterminera alors cinq rencontres aller-retour entre les dix participants (quatre par la voie des mini-tournois, six déjà qualifiés comme l'OL). Sortiront de ce tour cinq équipes, qui accéderont à la phase de groupes de la Ligue des Champions, composée de quatre groupes de quatre équipes et qui débutera en octobre.Un peu perdus ? Vous n'êtes pas arrivés au bout de vos peines, parce que ça, c'est uniquement la « voie des Ligues » . En parallèle, la « voie des champions » , regroupe 43 équipes qui s'affronteront aussi en mini-tournois, dont onze équipes ressortiront pour jouer le deuxième tour et tenter de se qualifier pour la phase de groupes.Bon, en fait, on y voit pas du tout plus clair.