Ça passe pour Bordeaux et Amiens !

Pendant que Marseille peinait à s'imposer contre Strasbourg (3-2) – contrairement à la balade lyonnaise à Gaston-Gérard (0-3) –, Guingamp a ramené de Nîmes son premier point de la saison (0-0). Plus que cinq pour rattraper Monaco, barragiste. Sinon, Bordeaux va mieux et enchaîne une deuxième victoire de rang face à Lille (1-0) et Amiens a gâché la première de Ben Arfa comme titulaire avec Rennes (2-1). Quant à Caen et Montpellier, ils se sont rendu coup pour coup (2-2).

5

Si cette soirée était un produit Conforama : rabot électrique makita 1911b

Le retour au SAV du soir : Guingamp

Le chiffre : 596

La notice du soir : ne faites pas n’importe quoi par amour

Oh, les saloperies !

Les résultats de la 7e journée de Ligue 1 :

Pour seulement 379,83€, cet élégant accessoire d’un bleu azur profond vous permettra de tailler n’importe quel poteau, montant, équerre ou transversales. Et si vous ne souhaitez pas le payer en quatre mensualités, il est également possible de se cotiser pour l’acquérir directement. Parmi les participants à la cagnotte, Amiens , qui touche deux fois la barre en première mi-temps. Mais aussi Rennes , qui manque d’égaliser à cause du poteau en toute fin de partie. Caen se serait également montré acquéreur puisque c’est le montant qui empêche Fajr de prendre le dessus face à Montpellier . Quant à Bozok, il aurait carrément cassé son PEL après ce penalty envoyé sur le poteau juste avant la pause contre Guingamp . Un poteau que les Bretons ont touché pour la cinquième fois depuis le début de la saison. Aucune autre équipe n'a fait mieux. Ils auraient dès lors demandé que l'outil reste stocké dans leur garage.On l’avait retiré au service client en pensant que cette fois-ci, il allait enfin fonctionner. Et finalement, il y retourne pour la septième fois. Non, l’EAG n’a toujours pas gagné, mais au moins, les Costarmoricains n’ont pas perdu et ramènent leur premier point des Costières de la saison. Si leur soirée avait été un produit Conforama, on aurait foncé au rayon des robinets, chercher un mitigeur à 9,99€, puisqu'en dépit de la symbolique numérique, le jeu proposé par les Guingampais n’avait rien de bien séduisant. Seule la frappe de Thuram sur le poteau a provoqué un spasme musculaire dans le parcage. Combien de temps dure la garantie Kombouaré déjà ?Comme le nombre de jours qu’ Hatem Ben Arfa n’avait pas démarré une rencontre comme titulaire. La dernière fois, c’était le 7 février 2017 face à Lille . Le PSG s’était alors imposé 2-1. Mais on ne marche pas sur tous les Hauts-de- France avec la même facilité. En Picardie, la Licorne a transpercé l’hermine. À Hatem de faire le nécessaire pour être des onze au départ de la revanche rennaise l’année prochaine.Quelles raisons peuvent pousser des étrangers venus de contrées lointaines à visiter Dijon ? La moutarde ? Trop commun. La crème de cassis ? Mouais... Le poulet Gaston-Gérard ? Ah, on s’approche. En tout cas, c’est au stade du même nom que s’est rendue une petite supportrice islandaise fan de Rúnar Rúnarsson et qui a visiblement gardé un souvenir impérissable de ses quatre années passées entre les perches du FC Nordsjælland. Manque de bol, elle a aussi fait connaissance avec le saucisson lyonnais, étouffant comme les trois buts infligés par l’OL à son idole. Un bon point pour les relations à distance.Se faire déposer par Kenny Lala qui tape un sprint de 80 mètres pour ouvrir le score, on comprend que personne n’aime ça. Mais pour Jordan Amavi , la vengeance est un plat qui se mange froid puisque le défenseur olympien attend la seconde mi-temps pour lâcher un pied haut sur le latéral strasbourgeois. M. Letexier prononce l'expulsion et la VAR lui donne raison. Deux rations de rouge d’un coup pour Jordan , qui finira le match à cuver dans le vestiaire.