Bordeaux : attention, lignes de Gus perturbées

Ce soir, les Girondins poursuivent leur rentrée anticipée en accueillant le FK Ventspils. Une rencontre capitale à bien des égards. Car plus qu'une qualification pour la vraie Ligue Europa, c'est probablement l'avenir de leur entraîneur, Gustavo Poyet, qui se jouera face aux Lettons.

Sankharé en pointe, Tavernost d'attaque

Gus ne sourit plus

Par Mathias Edwards

Les supporters bordelais ont beaucoup de chance, cet été. Alors que l'ensemble du pays est accroché au feuilleton Alexandre Benalla, les Girondins ont droit à une seconde saga de l'été : celle qui rythme le quotidien de leur club de football favori. Unequi multiplie les rebondissements, alors que le club n'a toujours pas entamé son recrutement. Et au milieu de laquelle la rencontre capitale de ce soir, face aux Lettons du FK Ventspils , peut faire figure d'ultime péripétie.Lors du match aller, il y a une semaine en Lettonie Gustavo Poyet a surpris tout le monde en dégainant un 11 de départ dans lequel figurait le milieu de terrain Younousse Sankharé en pointe, et le stoppeur Igor Lewczuk au poste de latéral droit. Alors que l'entraîneur uruguayen justifie ses choix en affirmant avoir aligné les joueurs les plus grands de son effectif, estimant que le danger adverse viendrait des coups de pied arrêtés, Nicolas de Tavernost, le président de M6, propriétaire du club jusqu'en octobre, penche de son côté pour la thèse du message passé à ses dirigeants par le technicien.Et Nicolas de Tavernost goûte très peu ce type de méthode, tout comme il n'a pas du tout apprécié que son entraîneur se plaigne publiquement, début juillet, du recrutement tardif, alors que le sujet aurait été discuté en interne. C'est en tout cas ce qu'il affirmait cette semaine dans les colonnes de: «» Résultat, selon une information de, la direction se passera du feu vert de son entraîneur au moment d'engager les renforts tant réclamés – une sentinelle, un buteur et un ailier droit.Cette ambiance tendue, Gustavo Poyet a tenté de l'esquiver hier, lors de sa très attendue conférence de presse d'avant-match. Durant 13 minutes, il a tout fait pour tenter de rassurer son monde : «» Et c'est vrai que pour réaliser un tel projet, il vaudra mieux «» . Poyet enchaîne en annonçant que le changement de propriétaire, acté dans la semaine, «Et histoire de tenter de définitivement tordre le coup aux articles faisant écho de tensions entre sa direction et lui, l'homme se lance dans une tirade aussi cassante qu'un cheveu mal shampouiné : «"qui a dit ça ?"» Pour la première fois de son bail bordelais, l'ancien entraîneur du Shangaï Shenhua quittait son sourire hollywoodien. Probablement conscient que quoi qu'il se passe dans la coulisse, seule une qualification pour le prochain tour préliminaire de Ligue Europa et un début de saison réussi lui assureront un avenir en Gironde. Quitte à ce que le feuilleton baisse en intensité dramatique.