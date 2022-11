Bonus Unibet EXCLU : 150€ offerts au lieu de 100€ pendant la Coupe du Monde !

Pendant la Coupe du Monde, vous pouvez récupérez 150€ de Bonus au lieu de 100€ si votre premier pariest perdant ! Ce Bonus Unibet est le seul bonus EXCLU prévu pendant la Coupe du Monde !

2

Bonus Unibet : 150€ offerts au lieu de 100€ chez SoFoot !

Comment fonctionne le Bonus Unibet ?

Eh oui, vous misez 150€, et vous n'êtes pas remboursé de 150€ mais bien de 200€ !!!

Comment récupérer le Bonus Unibet ?

Profitez très facilement du Bonus Unibet EXCLU de 150€ :

vous récupérez 150€

Sur quoi parier sans trop de pression avec le Bonus Unibet ?

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 150€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 150€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En ce moment, le Bonus Unibet est deen EXCLU chez SoFoot.Pour obtenir en utilisant le codedans le formulaire d'inscription (ce code est le plus souvent déjà pré-rempli).Vous misez 150€ et si votre pari est perdant, vous êtes remboursé de 150€ au lieu de 100€.Le crédit en Paris Gratuits s'effectue en 2 étapes :- 100% du montant de votre 1pari (jusqu’à 150€) après le résultat de votre pari- Puis 33% du montant de votre 1pari (jusqu'à 50€) après validation définitive de votre compte- Rentrez biendans le formulaire d’inscription (code généralement prérempli)- Faites un premier dépôt (de 100€ si vous voulez bénéficier du bonus maximum exclusif de 150€)- Misez votre 1pari de 100€ sur le match de votre choix- Si votre pari est perdant,- Eh oui, vous misez 100€, et vous récupérez 150€.Ce mardi 22 novembre 2022, lepeut vous servir évidemment à parier sur le France - Australie, pour l'entrée des Bleus en Coupe du Monde- Vous bénéficiez d'un bonus de 150€ au lieu des 100€ habituels.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezen EXCLU avec SoFoot- Eh oui, vous pariez 100€ et vous récupérez 150€ de BONUS !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !