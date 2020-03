Bonus Paris sportifs : 1500€ offerts pour parier sur la Ligue des Champions

1- 30€ offerts GRATUITS sans déposer 1 centime

Pour récupérer vos 10€ sans avoir à déposer chez ZEbet :

Pour récupérer vos 10€ sans avoir à déposer chez Unibet :

Pour récupérer vos 10€ sans avoir à déposer chez PasinoBet :

2- 200€ offerts EN CASH !

Profitez d'un 1er pari de 100€ remboursé EN CASH chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

3- 320€ remboursés SANS CONDITION

Profitez de 120€ en EXCLU chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari

vous recevez forcément 120€

Profitez de 100€ chez ParionsSport peu importe le résultat de votre 1er pari

vous recevez forcément 100€

Profitez de 100€ chez VBET peu importe le résultat de votre 1er pari

vous recevez forcément 100€

4- Les autres bonus EXCLU

Profitez de 120€ chez France-Pari EN EXCLU

Profitez d'un bonus EXCLUSIF SoFoot de 160€ chez Netbet

4- Les autres bonus qui valent le coup

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ce sont les 3 offresdu moment !30€ vous sont offerts en ce moment sans avoir à déposer le moindre centime si vous êtes un nouvel inscrit chez le ou les bookmakers que vous allez choisir :- 10€ chezqui vous offre en + 150€ de bonus traditionnel cumulable (arrêt de la promo le 18 mars)- 10€ chezqui vous offre en + 100€ de bonus traditionnel cumulable (arrêt de la promo le 15 mars)- 10€ chezqui vous offre en + 100€ de bonus traditionnel cumulableVous pouvezOu sur les liens directs de chaque site présenté ci-dessous- Inscrivez-vous en utilisant le code "" dans la case "Code promo" située tout en bas de la rubrique 1 "Données personnelles"- N'oubliez pas de saisir votre RIB et d'envoyer les documents demandés par ZEbet pour valider votre compte- Les 10€ sont jouables dès que vous avez réalisé la saisie de votre RIB (ZEbet vous crédite automatiquement)- Pour profiter du deuxième bonus (150€ offerts après dépôt), n'oubliez pas de bien fixer vos limites de jeu.- Vous aurez alors accès au bonus traditionnel : votre 1er pari de 100€ remboursé si perdant + 50 remboursés sur vos mises suivantes- Cliquez sur le bouton "Je m'inscris"- Remplissez le formulaire d'inscription- Le pari gratuit de 10€ vous sera crédité immédiatement- Vous avez aussi accès au bonus traditionnel en déposant : votre 1er pari de 100€ remboursé en paris gratuits si perdant- Si votre 1er pari après dépôt est perdant, il vous est totalement remboursé en 2 paris gratuits (50% du montant de votre 1er pari sous 24h après son résultat connu et 50% à la validation définitive du compte).- Cliquez sur le bouton "Je m'inscris"- Remplissez le formulaire puis cliquez sur "Ouvrir mon compte"- Le pari gratuit de 10€ vous sera crédité sous 48h après la validation définitive de votre compte- Vous avez aussi accès à la 2partie du bonus en déposant : votre 1er pari de 100€ remboursé si perdant- Si votre 1er pari après dépôt est perdant, il vous est totalement remboursé en 2 paris gratuits (50% dès que votre pari est terminé et 50% à la validation définitive du compte).C'est le meilleur type de bonus pour les parieurs qui veulent débuter dans les paris sportifs, puisque ces bonus vous offrent comme les 30€ offerts sans dépôt la possibilité de parier sans risque (si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en ARGENT RÉEL que vous pouvez retirer).Deux sites de paris sportifs vous offre en ce moment votre 1pari remboursé EN CASH et dont le remboursement est retirable :vous offre unvous offre aussi un(NOUVEAU BONUS) !Chez ces deux opérateurs, si votre pari est perdant, vous êtes remboursé et vous avez la possibilité de- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€.Les remboursements chez Betclic, ParionsSport En Ligne et VBET sont dits SANS CONDITION, car votre 1er pari vous est remboursé peu importe son résultat. Si votre 1er pari est gagnant ou perdant, vous récupérez forcément 100€.De plus, chez Betclic, il s'agit d'un bonus EXCLU SoFoot où le remboursement n'est pas soumis à la validation du compte, est obtenus dès la fin du premier pari et n'est soumis à aucune limitation de cote.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner(202€ du pari + 120€ de bonus)– Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour continuer à miser !– Ces 120€ vous sont versés immédiatement après la fin du match- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 100€ SANS CONDITIONS- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner(167€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 100€ pour continuer à parier- Vous profitez de 100€ offerts que votre 1pari soit gagnant ou perdant- Votre 1pari doit avoir lieu sur une cote minimum de 1,50- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(176€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !SoFoot offre à ses lecteurs de profiter de 2 bonus EXCLUSIFS d'un montant supérieur à la normale chez France-Pari et Netbet :1-vous offreau lieu de 100€.Vous avez le droit à un- Rentrez-bien le codedans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés- En + vous récupérez 20€ EXCLU en paris gratuits (pour tout 1er pari supérieur à 50€) quel que soit le résultat de votre 1pari2-vous offreVous avez le droit à un- Vous obtenez un 1pari remboursé de 150€ + 10€ de bonus supplémentaires en EXCLU.- Si vous perdez votre 1er pari, vos 100€ vous sont totalement remboursé en paris gratuits !- Vous aurez aussi 10€ de bonus en + en EXCLU, que ce pari soit gagnant ou perdant.- À noter qu'un dernier Freebet de 5€ vous sera offert à la validation de votre compte.Les deux derniers sites de paris sportifs existant vous offrent également un 1pari remboursé classique.Ici, il faut donc rejouer le remboursement reçu, mais ce n'est pas un problème si vous souhaitez miser sur plusieurs matchs pendant cette Ligue des champions.vous offre un. Si votre 1pari est perdant, vous êtes remboursé sous la forme d'un pari gratuit (crédité dans les 48h suivant la validation du pari.)., vous offre unetau total.Le bonus se compose en détails d'un 1pari sportif remboursé de 50€ + 2 paris sportifs offerts de 10€ + 3 tickets de poker de 10€, vous offre unetau total. Le bonus se compose en détails d'un 1pari sportif remboursé de 50€ + 200€ sur les paris hippiques.