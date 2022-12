Bonus Betclic EXCLUSIF : 120€ remboursés en Freebets pour parier sur France - Angleterre et les 1/4 du Mondial !

Pendant 3 jours seulement (jusqu'au quart de finale des Bleus), le bonus Betclic change exclusivement pour les lecteurs de SoFoot. Au lieu de pouvoir profiter de 100€, vous bénéficiez de 120€ de Bonus ! L'idéal pour miser par exemple sur le France - Angleterre de samedi !

Bonus Betclic : 120€ remboursés en Freebets pendant 3 jours !

Comment récupérer votre Bonus Betclic ?

Récupérez votre Bonus Betclic très simplement :

Attention :

Bonus Betclic : nos paris Angleterre - France

Profitez de 120€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

Profitez de 120€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

Profitez de 120€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

Profitez de 120€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Attention, ceest à durée limitée !, leva jusqu'àau lieu de 100€ en temps normal en vous inscrivant avec leL'idéal pour miser sur les quarts de finale de ce Mondial :dans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Vous avez le droit à 120€ de bonus au lieu de 100€- Faites par exemple un 1pari de 120€.- Si votre pari est perdant, vos 120€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 120€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez bien le codedans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Pensez à bien envoyer une photocopie de vos papiers d'identité et de votre RIB, afin de pouvoir retirer vos gains ensuite.Vous voulez utiliser lepour miser sur les 1/4 du Mondial ?On vous donne nos paris sur le quart des Bleus :- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 120€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 120€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 120€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 120€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 120€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 120€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 120€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.