Sois noir et tais-toi

Mardi soir face à Cagliari, Moise Kean et Blaise Matuidi ont été victimes de débordements racistes de la part de certains supporters sardes. Un énième épisode de honte pour le football italien, qui a pourtant trouvé plusieurs voix pour justifier l'injustifiable. Parmi eux, Leonardo Bonucci, capitaine de la Juve...

Bonucci, l'hôpital qui se fout de la charité

Ne plus tolérer l'intolérable

Par Andrea Chazy

Dorénavant, chaque footballeur devra prendre en compte sa couleur de peau, son origine ou tout autre paramètre avant de célébrer un but. C’est en quelque sorte la leçon qu’a tenté de dispenser Leonardo Bonucci à Moise Kean, après un Cagliari-Juventus marqué par de nouveaux incidents racistes visant son jeune coéquipier ainsi que Blaise Matuidi. «» La faute de Kean ? S’être tenu devant le kop de Cagliari, droit et fier, et avoir écarté les bras pendant quelques secondes après avoir inscrit son quatrième pion en six matchs de Serie A cette saison.Le tout après avoir subi pendant une partie de la rencontre des cris de singe. Rien de plus, pas même une once d’extravagance ou de provocation. Beaucoup seraient même tentés de dire que Kean, du haut de ses 19 ans, a eu raison. Raison, d’abord, de ne pas avoir été déstabilisé par ces fameux « décérébrés » qui, saison après saison, sont pourtant toujours là pour crier leur haine de l’autre. Raison, ensuite, d’avoir réagi avec sagesse et surtout, de ne pas avoir courbé l’échine pour simplement aller festoyer avec ses coéquipiers comme Bonucci lui a suggéré de le faire. Car Kean a peut-être douze ans de moins que Bonucci, mais ce mardi, c’est bien lui qui a filé une leçon de vie à un père de famille qui a préféré tolérer l’intolérable plutôt que de voler au secours d’un jeune coéquipier.Que l’on ne se trompe pas : Bonucci n’a pas été « maladroit » dans sa déclaration d'après-match au micro de Sky Sports. Il a simplement révélé le fond de sa pensée. Car oui, pour Bonucci, Kean a commis une erreur. Sa réaction sur le but de Moise, où il vient chercher son jeune coéquipier pour lui dire de se replacer avant de tendre le bras en signe d’excuse (ou pour calmer le jeu, le doute est désormais permis) montre bien que son « 50-50 » n’était pas une erreur de langage.Tommaso Giulini, le président de Cagliari, ne disait d’ailleurs pas autre chose en tentant de défendre son public en direct suraprès la rencontre. Dans un débat animé avec le chroniqueur Daniele Adáni, qui a immédiatement pris position aux côtés de Matuidi ( qui avait déjà été la cible des supporters de Cagliari l’an passé ) et de Kean, Giulini assène : «» Si la réaction du président sarde est immonde, la prise de position de Bonucci ne l’est pas moins. Et même pas uniquement sur le terrain du racisme, mais aussi sur celui du mépris. Comment Bonucci, lui qui n’avait pas hésité l’an passé à exulter au milieu de l’Allianz Stadium avec les Rossoneri pour son retour à Turin , peut-il donner une leçon de célébration de but à Keane ? Réponse : avec un sacré culot.Fort heureusement pour Kean, le reste du vestiaire turinois a su se montrer un peu plus à la hauteur que Bonucci. À commencer par le capitaine, le vrai, Giorgio Chiellini : «» . Il y aussi eu Pjanić, Matuidi, Cancelo, Douglas Costa et bien évidemment pléthores d’autres grands joueurs (ou non) qui ont tenu à manifester leur soutien au jeune buteur italien. Le Napolitain Kalidou Koulibaly, lui aussi victime de racisme cette saison , fait également partie de cette liste, tout comme la Fédération française de football et son président Noël Le Graët qui a publié un communiqué pour apporter son soutien et son «» . D’autres n’hésitent pas à s’en prendre directement à Bonucci, comme Mario Balotelli qui, sur Instagram, explique à Kean que Bonucci a «» qu’il ne soit pas là.Et puis, comme souvent, la parole la plus sage est venue de Massimiliano Allegri, l’entraîneur de la Vieille Dame, qui vise, lui, directement les institutions : «» . Car ce mal est présent depuis trop longtemps et se montre au grand jour bien trop souvent. Il ne faut surtout pas minimiser ce type d’incidents et prendre son courage à deux mains pour vaincre ceux qui veulent diviser à n’importe quel prix. Surtout, il faut cesser de suggérer que les victimes ont une part de responsabilité. En somme, il faut faire tout le contraire de ce qu’a fait Leonardo Bonucci en Sardaigne.