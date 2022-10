Bonazzoli et Verdi se partagent une pizza dans le couloir des vestiaires

Bonazzoli e Verdi condividono una pizza nel tunnel degli spogliatoi dell’Arechi. Sono amici dai tempi del Toro, l’anno scorso hanno salvato la Salernitana insieme. #SalernitanaVerona @DAZN_IT pic.twitter.com/EigUEdGrPy — Giovanni Barsotti (@GioBarsotti) October 9, 2022

TP

Adversaires sur le terrain, amis pour la vie.Après une rencontre très tendue, ponctuée de deux expulsions, la Salernitana est parvenue à s’imposer dans les derniers instants face à l’Hellas sur un but de Boulaye Dia. Quelques minutes après le coup de sifflet final, Simone Verdi et Frederico Bonazzoli se sont retrouvés le temps d’une pizza dans le couloir du stade d’Arechi. Respectivement joueur de l'Hellas et de la Salernitana, les deux hommes ont noué une véritable amitié qui dépasse le rectangle vert et se sont côtoyés à la Salernitana donc (avant que Verdi ne prenne la direction de Vérone cet été) et aussi au Torino. L'occasion pour les deux Italiens de se remémorer la folle épopée pour le maintien vécue la saison dernière Hâte de voir Martin Terrier et Anthony Lopes se faire une bonne quenelle dimanche au Roazhon Park.