Bon, on regarde quoi en attendant la Ligue 1 ?

La parenthèse Euro 2020 était chouette, elle a permis à faire passer le temps plus vite en attendant le retour du vrai football : la Ligue 1. Sauf que maintenant l’horloge tourne très lentement et le 7 août paraît être dans une éternité. Heureusement, il est encore possible de regarder du ballon rond en attendant de retrouver Eduardo Camavinga, Maxence Caqueret et Aurélien Tchouaméni.

La Gold Cup

Les Jeux Olympiques

Les matchs de préparation

La Copa Libertadores

Les Qualifications en Coupe d’Europe

Le championnat biélorusse

La Ligue 2

Par Steven Oliveira

Après s'être extasié devant l’Euro et avoir suivi d’un œil Lionel Messi remporter la Copa América, il n’y a pas de raison pour ne pas s'intéresser à la Gold Cup, qui est l’équivalent des deux autres pour la CONCACAF. Disputée actuellement aux États-Unis, la compétition vous permettra ainsi de prendre des nouvelles de Joel Campbell, de voir Emmanuel Rivière enquiller les buts avec la Martinique ou encore de regarder jouer le Qatar - invité pour l’occasion - et son duo offensif Afif-Almoez toujours aussi kiffant. Mais surtout, c’est l’occasion de rencontrer des footballeurs aux noms fabuleux comme le Panaméen Rolando Blackburn, le Haïtien Louicius Don Deedson ou les Guadeloupéens Stevenson Casimir et Mavrick Annerose. Seul inconvénient : les horaires tardifs. Mais si vous êtes des juillettistes, ceci ne va pas vous poser problème.L’équipe de France masculine s’est qualifiée pour les Jeux Olympiques pour la première fois depuis 1996, ce serait bête de manquer ça. Et ce, même si elle est composée par une majorité de joueurs dont vous découvrirez l’existence lors du premier match face au Mexique. Mais, avez-vous vraiment envie de manquer le retour d'André-Pierre Gignac chez les Bleus ? Pire, n’avez-vous pas envie de voir l’immense Téji Savanier avec le maillot de l’équipe de France ? Alors vous mettez votre réveil un peu plus tôt pour regarder le duo rouler sur les JO. Et puis, si cela ne vous touche pas et que vous voulez voir du vrai football, vous pourrez toujours regarder le tournoi féminin.En attendant de voir votre équipe donner le coup d’envoi de la Ligue 1, vous pouvez toujours la regarder lors des matchs de pré-saison. C’est toujours l’occasion de vous imaginer jouer le podium après une victoire 2-0 contre Saint-Laurent-de-la-Salanque et de voir des jeunes pépites de votre centre de formation que vous ne reverrez plus de la saison. Et puis surtout la plupart des matchs sont gratuits sur YouTube ou Twitch, ce qui n’est pas négligeable à l’heure où il faut débourser environ 1650€ par mois pour voir l’intégralité des matchs de votre équipe. Attention tout de même à ne pas vous fiez à ces rencontres au moment de floquer votre maillot pour la saison à venir, cela vous évitera d’avoir une tenue du PSG au nom de Younousse Sankharé.Comment ne pas s’extasier devant une compétition qui voit une équipe s’imposer avec un milieu de terrain blessé dans les cages et seulement 11 joueurs disponibles ? C’est ce qui est arrivé à River Plate , dont 20 joueurs de l’effectif se sont retrouvés positifs au coronavirus, lors de la phase de groupe. Et c’est donc avec Enzo Pérez en gardien et sans aucun remplaçant sur le banc que les Argentins ont battu l'Independiente Santa Fe et préservé leurs chances de qualification. Quelques semaines plus tard, c’est avec un effectif au complet que River Plate a fait match nul face aux Argentinos Juniors lors du huitième de finale aller, avant le retour qui aura lieu le 21 juillet. Un match à ne pas manquer, tout comme le choc entre l’Atlético Mineiro et Boca Juniors (20 juillet, 0-0 à l’aller) et celui entre São Paulo et le Racing (20 juillet, 1-1 à l’aller). D’autant plus que, lorsque les pépites de ces clubs débarqueront en Europe, vous pourrez briller en société en disant que vous les suivez depuis longtemps. Et pas seulement sur Football Manager.Non, la Ligue des champions ne débute pas en septembre avec la phase de groupe. Et l’édition 2021-2022 a même déjà commencé le 22 juin dernier avec le tour préliminaire entre Folgore/Falciano (Saint-Marin) et Pristina (Kosovo). Et vu que vous avez aussi probablement manqué le premier tour de qualification, c’est l’occasion de rentrer dans votre compétition et de ne rien rater du second tour. D’autant plus qu’il y a quelques chocs comme cette opposition entre le PSV Eindhoven et Galatasaray. Ou celui entre le Celtic et Midtjylland. Et puis si vous êtes des esthètes, vous vous poserez devant Alashkert-Sheriff Tiraspol. Mais surtout devant le deuxième tour de qualification de la Ligue Europa Conférence, nouveau joujou de l’UEFA, dans lequel vous pourrez vibrer devant Sūduva Marijampolė-Raków Częstochowa ou FK Panevėžys-FK Vojvodina Novi Sad.Durant le premier confinement, où le football s’est arrêté partout dans le monde, tous les amateurs de ballon rond étaient heureux de pouvoir compter sur la Biélorussie pour voir encore leur sport favori. Alors c’est le moment de remercier ce championnat en se replongeant dedans en attendant la reprise de la Ligue 1. De toute façon, votre cœur n’a pas pu oublier l’immense club du Chakhtior Soligorsk.Consciente que l’attente est longue jusqu’au retour de la Ligue 1, la LFP a eu l’intelligence de faire démarrer la Ligue 2 dès le 24 juillet. Et en regardant les matchs de Nîmes ou de Dijon, vous pourrez même vous sentir encore en Ligue 1 puisque les deux clubs faisaient partie de l’élite la saison dernière. Sinon, vous pourrez toujours vous délecter du retour du Sporting Club de Bastia, en attendant son arrivée en Ligue 1 dans un an.