Bologne se rapproche d'un triste record

Osservatorio #Mihajlovic: il Bologna prende gol per la 39^ partita consecutiva, eguaglia il Racing Santander 1960 (39 partite) e mette nel mirino il Gimnastic Tarragona 1950 (41) e il Bordeaux 1960 (42). #BolognaCagliari — Giuseppe Pastore (@gippu1) October 31, 2020

TD

La sauce bolognaise.Défait par Naples sur le plus petit des scores dimanche dernier (0-1), Bologne pourrait presque se féliciter de n'avoir encaissé qu'un but. Une habitude que le club italien perpétue comme une tradition. En effet, comme le relève le journaliste italien Giuseppe Pastore, cela fait désormais 40 matchs d'affilée que les hommes de Mihajlović ne parviennent pas à garder leur cage inviolée, encaissant au moins un but.Seul le Gimnàstic Tarragone en 1950 et Bordeaux en 1960 ont faire pire, poussant respectivement cette série à 41 et 42 matchs sans clean-sheet. Pour ne pas se voir refiler le totem de la porosité, les bolonais devront préserver leur cage face à la Sampdoria, la Spezia et... Crotone, pire attaque de Serie A avec six petits buts marqués.