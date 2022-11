Bologne renverse le Torino

Bologne (3-4-2-1) : Skorupski - Posch, Soumaoro, Lucumi - Aebischer (Orsolini, 58e), Medel, Domínguez (Schouten, 87e), Cambiaso (Lykogiannis, 46e) - Ferguson (Soriano, 58e), Barrow (Vignato, 46e) - Arnautović. Entraîneur : Thiago Motta.



Torino (3-4-2-1) : Milinković-Savić - Djidji, Schuurs, Buongiorno (Rodríguez, 81e), Singo (Seck, 81e), Lukić, Lazaro (Vojvoda, 66e) - Miranchuk, Vlašić (Radonjić, 66e) - Pellegri (Karamoh, 4e). Entraîneur : Ivan Jurić.

Thiago Motta reçu 4 sur 4.Dans son Stadio Renato Dall'Ara, Bologne a confirmé sa bonne forme en venant à bout du Torino ce dimanche après-midi (2-1). La partie démarre sur une image surréaliste : celle de Pietro Pellegri, l'attaquant du Torino, qui se blesse lors des trois premières secondes de jeu et se voit contraint de sortir dans la foulée. Ce qui ne va pas trop bousculer les visiteurs, qui vont réussir à aller chercher un penalty grâce à Aleksey Miranchuk. Saša Lukić ne laisse pas passer cette chance et met les siens devantMécontent de la partie de ses gars, Thiago Motta fait rapidement quatre changements après la pause et lance notamment Riccardo Orsolini. Coaching gagnant, puisque l'Italien égalise sur une jolie volée du gauche, six minutes après son entrée. Bologne reprend confiance, et va même prendre les devants grâce à Stefan Posch, parfaitement placé au second poteau pour bonifier un service de Roberto Soriano. Malgré quelques situations en fin de partie, le Torino ne s'en relèvera jamais.Quatrième victoire consécutive pour Bologne, qui ne s'arrête plus, et se replace à la onzième place, juste derrière le Torino.