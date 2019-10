Boca s'impose mais laisse la place en finale à River

Boca (4-2-3-1) : Andrada - Buffarini, Lopez, Izquierdoz, Mas - Almendra (Zarate, 61e), Marcone - Salvio, Tévez, Mac Allister (Villa, 81e) - Abila (Hurtado, 61e). Entraîneur : Gustavo Alfaro.



River (4-1-3-2) : Armani - Montiel, Martinez Quarta, Pinola, Casco (Diaz, 71e) - Pérez - Fernandez, Palacios, De La Cruz - Suarez (Scocco, 81e), Borré (Pratto, 67e). Entraîneur : Marcelo Gallardo.

Une victoire pour du beurre.Battu 2-0 à l'aller, Boca devait marquer au moins deux buts de plus que River lors du retour pour espérer se qualifier pour la finale de Copa Libertadores. Raté, puisque les coéquipiers de Carlos Tévez ne se sont imposés "que" 1-0 dans une Bombonera en fusion.Condamné à l'exploit, Boca a pourtant tout tenter pour renverser la situation en attaquant à huit dès le coup d'envoi. Sauf que les frappes des potes de Toto Salvio, qui a cru ouvrir le score avant de voir l'arbitre signaler une main (20), se sont envolées dans les travées de la Bombonera. Ou alors elles ont rebondit sur les cuisses des défenseurs de River. En face, les hommes de Marcelo Gallardo se sont, eux, contentés d'imposer un faux-rythme pour faire tourner le chronomètre sans être réellement mis en en danger.Résultat, cela donne unun brin ennuyeux où les rares émotions sont les quelques échauffourées présentes à chaque tacle au-dessus des genoux. Jusqu'à ce but de renard des surfaces de Hurtado, qui prolonge une frappe de Carlos Tévez au fond des filets (1-0, 80). Le début d'une fin de match de folie ? Et bien non puisque, là encore, le tenant du titre ne va pas trembler jusqu'au coup de sifflet final.Pour connaître l'adversaire de River, il faudra attendre quelques heures et le résultat de la manche retour entre Flamengo et Grêmio (1-1 à l'aller).