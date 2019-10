Boca : revivre ou mourir contre River ?

Humilié, battu par son rival éternel il y a neuf fois au terme d’une finale de Copa Libertadores mythique disputée à Madrid, Boca Juniors recroise déjà la route de River Plate. Cette fois-ci en demi-finale. Les supporters des Xeneizes ont prévenu : une nouvelle défaite est inenvisageable.

« Gagner en leur faisant mal »

Le « beau » River contre le « sale » Boca ?

Tévez et De Rossi ne débuteront pas

Par Georges Quirino Chaves à Buenos Aires

(le quartier de River, N.D.L.R.)» Des images de la Bombonera, de l’Estadio Monumental et de la « locura » entourant les Superclásicos accompagnent les paroles de la voix off de ce spot pour une célèbre bière argentine. «» balance en fin de pub Pablo Aimar, ex-joueur de River Plate. «» prévient à ses côtés l’idole de Boca, Juan Roman Riquelme. Le message, à vous filer la chair de poule, est clair. Hors de question de revivre la honte provoquée par l’exil forcé à Madrid de la dernière finale de Copa Libertadores. Le bus descaillassé, des joueurs blessés lors du match retour au Monumental avaient poussé la CONMEBOL à délocaliser la rencontre au pays des conquistadores.Alors, pour que la rencontre reste bien à Buenos Aires cette fois-ci, plus de 1500 représentants des forces de l’ordre seront présents autour du stade de River pour le match aller de la demi-finale continentale, ce mardi soir (21h30 heure locale / 2h30 heure française). Un dispositif de sécurité XXL qui a déjà fait ses preuves lors du «» disputé en championnat le 1septembre dernier. Une crainte tout de même ? Les Borrachos del Tablon, la barra brava des Millionarios, interdits de stade pour la plupart, ont refait parler d’eux il y a une dizaine de jours. Lutte interne, affrontements violents avec la police, arrestations en marge d’un match de coupe nationale à Lanus. Néanmoins, le thème de la sécurité, et le Superclásico en général d’ailleurs, ne font peut-être pas autant la Une qu’en décembre dernier. Parce qu’il ne s’agit « que » d’une demi-finale cette fois-ci ? Sûrement aussi parce que le peuple argentin est davantage préoccupé par la crise économique et l’élection présidentielle en fin de mois.» s’amuse, un brin provocateur, l’ancien numéro 10 de River Plate, Ariel Ortega, interrogé par. Samedi dernier, à la Bombonera, l’a bien fait comprendre à ses joueurs qu’une nouvelle humiliation contre le rival était inenvisageable. Pendant les 90 minutes de la rencontre face à Newell’s (1-1), pratiquement tous les chants des supporters s’adressaient à leur ennemi éternel. «» , prévient Oscar, un socio bleu et or. «cojones» , crie une supportrice en tribune à la fin du match.Les fans de Boca n’en peuvent plus. Depuis neuf mois, ils doivent supporter les fanfaronnades de ceux de River. Ça suffit. Il faut sortir la tête de l’eau. «» , tempère sur Fox Sports Raúl Cascini, vainqueur de la Libertadores avec lesen 2003 : «» Qu’importe pour Angel Clemente Rojas, légende du club dans les années 1960, c’est une question d’honneur à retrouver : «» Ça tombe bien. Le Boca 2019 sait faire.Sept joueurs avertis. 23 fautes commises. Presque 50% de plus que sur leurs autres rencontres cette saison. L’agressivité deslors de leur dernier passage au Monumental, en championnat, a été plus remarquable que leur ambition de jeu ce jour-là. Au terme d’un 0-0 terne, Boca n’a rien proposé d’autre que détruire ou bétonner. L’entraîneur Gustavo Alfaro, nommé en remplacement de Guillermo Barros Schelotto après la finale perdue, serait-il un adepte du «» , traduire littéralement «» ? Peut-être. Mais « son » Boca est surtout devenu une forteresse. Le gardien Esteban Andrada a encaissé samedi son premier but depuis 1128 minutes toutes compétitions confondues, soit presque 19 heures d’invincibilité. Record du club. Alors, même en ayant la neuvième attaque du championnat, cela permet au club du quartier sud de la capitale d’être leader et invaincu après huit journées. Pas emballant, mais terriblement pragmatique.Et si c’était la recette pour enfin faire vaciller le River de Marcelo Gallardo ? Une formation redoutable dans les rencontres à élimination directemais comme souvent branchée sur courant alternatif en championnat (7), incapable de gagner ses trois derniers matchs à domicile. Mais une équipe qui, quand elle le veut, peut être flamboyante. Celle qui marque le plus en Superliga. Celle qui peut étouffer avec ses récupérations hautes. Celle capable d’étriller, avec ses attaques rapides, le champion sortant, Racing, 1-6 parce qu’il a eu la prétention de « vouloir jouer » contre les Millonarios. «» , indiquait ce week-end Diego Maradona, coach impuissant de Gimnasia terrassé 0-2 par ce qui ressemblait pourtant à une équipe C des Blanc et Rouge au complet ce mardi soir, à l’exception de Juan Fernando Quintero et Leonardo Ponzio encore convalescents. «» , pense Carlos Tévez, le n°10 de Boca : «» En mettant des coups, donc ?Si Carlitos a si bien analysé le jeu de son adversaire, c’est sûrement parce qu’il l’a parfaitement vu depuis le banc au Monumental. L’Apache, âgé de 35 ans, n’a commencé aucun des cinq derniers matchs des. Gustavo Alfaro préfère aligner ses jeunes, plus dynamiques, Alexis Mc Allister, Emmanuel Reynoso, Franco Soldano, Nicolas Capaldo ou encore les expérimentés Mauro Zárate et Eduardo Salvio (incertain ce soir). «» , prévient l’ex-coach d’Huracán. Sortir l’idole du 11 est un pari risqué. Impopulaire.Samedi, la Bombonera a plusieurs fois rappelé à son entraîneur qu’elle souhaitait voir son numéro 10 commencer les matchs. Mais lesne seront pas entendus encore ce mardi soir. Carlos Tévez, comme Daniele De Rossi de retour de blessure, ne sera pas sur la pelouse au coup d’envoi. Lui qui, il y a quinze ans, était l’un des artisans de la dernière grande joie de Boca Juniors au Monumental en Copa Libertadores. Un succès aux tirs au but en demi-finale en 2004. Une rencontre où le gamin de Fuerte Apache, 20 ans, inscrivait un but suivi d’une célébration légendaire : une imitation d’une «» (la poule), surnom des joueurs de River, qui provoquera son expulsion. Les supporters de Boca, nostalgiques, en rient encore. Un sourire, une fierté qu’ils espèrent enfin retrouver ce soir.