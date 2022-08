Boca Juniors: Darío Benedetto se bat avec un coéquipier à la mi-temps

¡ATENCIÓN! Carlos Zambrano terminó el primer tiempo sin ninguna marca en su rostro y volvió al segundo tiempo visiblemente golpeado: desde el Cilindro cuentan que se cruzó con Benedetto en el vestuario. Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/v3foXpo2x8 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 15, 2022

Neymar et Mbappé sont des petits joueurs.Dans la nuit de dimanche à lundi, le match entre le Racing et Boca Juniors s'est terminé sur un triste nul 0-0, qui est rapidement passé au second plan. Comme l'atteste plusieurs images postées par ESPN, une bagarre a éclaté dans les vestiaires à la pause entre Darío Benedetto et Carlos Zambrano, tous deux coéquipiers chez les. Le drame se serait produit alors que l'ancien marseillais reprochait à son partenaire d'être. Ce à quoi le Péruvien aurait répondu :Des échanges en toute fin de première période qui se sont transformés en coups une fois les deux joueurs entrés dans les couloirs du vestiaire.La bagarre était si intense qu'ils ont dû être séparés par leurs propres coéquipiers et par les agents de sécurité. Ils ont ensuite dû s'excuser devant le reste de l'équipe, puis ont repris leur place pour les 45 minutes suivantes. L'occasion de voir les deux joueurs tous deux marqués : au visage pour Carlos Zambrano et au cou pour Darío Benedetto. L'entraîneur de Boca Juniors, Hugo Ibarra a confirmé en fin de match qu'il y avait euà la mi-temps,, ajoute-t-il en précisant que celaLuis Campos n'est pas vraiment d'accord.