Bloody deadline day

Le 10 août prochain, la Premier League débutera par une affiche Manchester United-Leicester. Nouveauté : la veille à 17h heure locale, les clubs du championnat anglais auront fini leur mercato. Une révolution adoptée en septembre 2017 à quatorze voix contre cinq (une abstention), et dont le but officiel est de renforcer l'équité sportive.Comment ? En évitant que les spéculations et forcings des clubs les plus riches ne viennent perturber le début du championnat et en freinant lesintempestifs de certains managers effrayés par un début de saison poussif de leur effectif. L'an passé, Southampton avait ainsi souffert de l'intérêt de Liverpool pour son défenseur central Virgil van Dijk , avant de céder aux avances desau prix fort... lors du mercato d'hiver.À ce stade, la modification du calendrier des transferts anglais avantage surtout le reste de l'Europe. Malgré une fenêtre ouverte mi-mai, beaucoup d'écuries du Royaume n'ont pas encore pris la mesure du changement, comme Chelsea – nomination de son entraîneur tardive oblige – ou Tottenham.Entre l'encombrement lié à la Coupe du monde et la tendance du marché à se décanter sur le tard, tout devrait se faire dans les dix derniers jours du mercato selon Leon Angel, président de Base Soccer cité par le. L'an passé, 17 achats de joueurs avaient été effectués en Premier League dans la seule dernière journée du mercato, quand la seconde quinzaine de juillet n'avait pas fait mieux (seize recrutements).Pour les championnats périphériques et tous les clubs ne disposant pas de la puissance financière des pensionnaires de la Premier League, la réforme du calendrier anglais est une aubaine : avec moins de temps pour agir, les clubs anglais vont devoir très souvent signer de gros chèques, comme Liverpool qui a battu le record d'indemnité pour un gardien avec l'achat d'Alisson Becker à la Roma. A contrario, les habituelles victimes de pillage pourront finir sereinement leur marché avec trois semaines de battement pour trouver un remplaçant à un joueur parti en Angleterre.Ce sera moins facile à vivre pour les clubs d'Outre-Manche, susceptible de perdre un joueur sans pouvoir réagir pendant trois longues semaines d'août. Un calvaire qui avait plombé le début de saison de Liverpool en 2017, Philippe Coutinho s'étant mis en indisponibilité pour forcer sans succès son transfert à Barcelone. L'idéal serait qu'à terme, le reste de l'Europe prenne le pas sur la Premier League. L'Italie a déjà fait un pas dans ce sens en fixant le dernier jour de son mercato au 18 août pour copier l'esprit de la réforme anglaise. Alors, à quand une date commune avant le début de toutes les compétitions européennes ?