Blind, vision d'ensemble

Daley Blind sera le taulier de la défense de l’Ajax contre le Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des champions, ce mercredi. À 28 ans, son choix surprenant de quitter Manchester United pour retourner dans son club formateur l’été dernier s’apparentait à une régression. Pas pour le fils de Danny, qui espère déjà revoir plus haut qu’Amsterdam.

Aller plus haut

Une polyvalence à refouler

Douglas De Graaf

Quel est le transfert le plus cher de l’histoire de l' Ajax ? Zlatan Ibrahimović ? Luis Suárez ? Non. L’homme pour lequel l’ Ajax a cassé sa plus grosse tirelire se nomme Daley Blind . L’été dernier, les dirigeants ont posé 18 millions d’euros sur un quasi-gringalet aux 28 printemps bien entamés et qui avait ciré le banc de Manchester United toute la saison précédente. Un choix surprenant ? Pas autant que celui du joueur lui-même, dont le rapatriement au pays apparaissait bien précoce par rapport à Robin van Persie ou Klaas-Jan Huntelaar (plus proches de la mi-trentaine à l’heure de signer un retour aux sources souvent synonyme de pré-retraite). À 28 ans, Blind se sentait-il déjà sur le déclin, au point de revenir couler des jours heureux dans son Amsterdam natale ? En réalité, le joueur n’envisageait même pas de quitter les» , confiait-il à Voetbal International . Pour beaucoup de footballeurs néerlandais, le retour aux Pays-Bas est souvent affaire de sentiments et de passion. L’amour porté au club formateur et la volonté de lui témoigner de la reconnaissance, la proximité avec la famille... Blind ne fait pas exception. Mais de passion, le couteau-suisse amstellodamois en a avant tout pour le jeu. Un jeu qu’il conçoit d’une manière bien précise, lui le défenseur ou milieu élégant à la technique raffinée et aux passes soyeuses.» , expliquait le DJ du vestiaire de l' Ajax , toujours à. Amplement suffisant, donc, pour délaisser la mystique atmosphère anglaise et choisir de cavaler sur les terrains champêtres du Fortuna Sittard.Mais le choix de Blind reposait avant tout sur un raisonnement on ne peut plus pragmatique – jouer –, pour satisfaire un objectif on ne peut plus rationnel – retrouver les sommets. Quitte à considérer le club qui l’a vu éclore (de ses 8 à ses 24 ans) comme un nouveau tremplin vers les cimes : «Problème : après un début de saison idyllique, l’ Ajax est retombé dans le rang depuis quelques semaines. Dix buts encaissés en deux matchs (6-2 contre Feyenoord , 4-4 contre Heerenveen), une dernière défaite pitoyable contre Heracles Almelo (1-0) avant de défier le Real Madrid : les leaders des Lanciers sont dans l’œil du cyclone, et Blind se retrouve en première ligne avec son statut. Pour l’ancien international néerlandais Willem van Hanegem relayé par, c’est clair, Blind n’a tout simplement pas la carrure : «» Blind, qui a été capitaine de Manchester United ou des Pays-Bas , est effectivement plus du genre Hugo Lloris que Roy Keane : «À un âge où le leadership et la transmission de l’expérience restent prépondérants pour les clubs, Blind est-il condamné à renoncer à ses envies d’ailleurs ? Il n’est pas dit qu’une écurie de niveau supérieure à l’ Ajax sera prête à racheter un contrat courant jusqu’en 2022 pour un joueur dont le principal atout demeure sa polyvalence. L’été dernier, «» , glissait Blind à. Celui qui a fait le bonheur de ses entraîneurs et sélectionneurs pour sa capacité à jouer défenseur central, latéral gauche ou milieu défensif doit donc encore prouver qu’il peut s’imposer au premier poste où il veut s’installer. Mercredi soir, contre le Real, une grande partie de la question aura peut-être trouvé sa réponse.