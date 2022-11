Bleus : Upamecano et Konaté titulaires, Dembélé aussi

And for those who would just like a graphic... pic.twitter.com/t9IxEjuwGO — Socceroos (@Socceroos) November 22, 2022

Maxime Brigand, au stade Al-Janoub

Sans surprise.Comme annoncé depuis 24 heures, et ce, malgré le retour de Raphaël Varane, Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté vont bien être les deux centraux envoyés au front, mardi soir, face à l'Australie. Également comme attendu, Ousmane Dembélé est titulaire devant, aux côtés d'Antoine Griezmann, Olivier Giroud et Kylian Mbappé.Côté australien, Ajdin Hrustic est bien sur le banc, et Souttar de retour dans le onze.