Bleus : Nkunku et Clauss finalement appelés par Deschamps

La liste des joueurs qui affronteront la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud à Marseille et Lille.Avec nouveaux sélectionnés ! @Djoninho25 / @c_nk97 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/z8bXmoSsmX — Equipe de France (@equipedefrance) March 17, 2022

Gardiens :

Défenseurs :

Milieux :

Attaquants :

Bonne nouvelle : on arrêtera de voir Clauss mendier l'équipe de France tous les week-ends !Didier Deschamps a dévoilé la liste des joueurs retenus avec l’équipe de France pour le premier rassemblement de 2022, en vue des deux prochains matchs amicaux contre la Côte d'Ivoire le 25 mars et l'Afrique du Sud le 29. Après de nombreux appels du pied, le latéral droit du RC Lens Jonathan Clauss auteur de 4 buts et 9 passes décisives, est donc finalement appelé pour la première fois avec les Bleus à 29 ans. Il profite des difficultés de Léo Dubois au même poste, et prend sa place au sein de la liste.Petit nouveau aussi, Christopher Nkunku découvrira lui aussi Clairefontaine lors de ce rassemblement du mois de mars. L'attaquant du RB Leipzig, formé au PSG, compte déjà 26 buts au compteur cette saison, soit autant que… Kylian Mbappé et est tout simplement comme le quatrième meilleur buteur en Europe cette saison. Une ribambelle de buts à laquelle s'ajoute 15 passes décisives, lui qui est capable de jouer au milieu de terrain, sur les côtés de l'attaque et même dans l'axe.Pour le reste de la liste Didier Deschamps a fait confiance à ses habituels soldats, se privant tout de même de Nabil Fekir malgré sa belle saison au Betis et d'Olivier Giroud pour qui l'histoire en Bleus semble définitivement terminée. Kurt Zouma a lui été écarté par le staff tricolore après la vidéo le montrant en train de frapper son chat Lloris, Maignan, Areola.Digne, Clauss, L. Hernández, Kimpembe, Pavard, Koundé, Varane, T. Hernández.Pogba, Tchouaméni, Rabiot, Guendouzi, Kanté.Benzema, Ben Yedder, Diaby, Griezmann, Nkunku, Coman, Mbappé.