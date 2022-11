Bleus : neuf changements dans le onze pour affronter la Tunisie

MB, à Doha

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Chose promise, chose due.Comme prévu, Didier Didier Deschamps a décidé de procéder à une très large revue d'effectif pour défier la Tunisie, ce mercredi, à Doha. Elle est même encore plus importante que l'on pouvait s'y attendre, puisque seulement deux membres - Raphaël Varane et Aurélien Tchouaméni - du onze vainqueur du Danemark (2-1) ont été reconduits.Pour le reste, Steve Mandanda va se présenter dans le but français derrière une ligne Disasi-Varane-Konaté-Camavinga inédite et assez baroque, un milieu Tchouaméni-Fofana-Veretout-Guendouzi et un duo offensif Coman-Kolo Muani. Reste encore à savoir comment tout ça va s'organiser.Du côté de la Tunisie, Jalel Kadri a décidé de ne pas titulariser Youssef Msakni et Naim Sliti. Wahbi Khazri est en revanche titulaire.Oh, le joli régal.