Bleus : la vie en grand écart

Privé de Paul Pogba, N'Golo Kanté et Kylian Mbappé, entre autres, Didier Deschamps voit cette semaine son groupe vivre entre la résurrection des blessés d'hier (Tolisso, Coman) et la fraîcheur des nouveaux. Au milieu, c'est surtout une équipe qui travaille son style et qui reçoit mardi soir Andorre pour compléter une rentrée positive.

« Une blessure, ça forge un mental »

Coman, pour ouvrir un débat

Par Maxime Brigand

Impossible de faire plus grand écart. À l’extrême gauche : un explorateur de 21 ans aux yeux écarquillés, qui avoue ne pas être «» , mais qui a fait péter les projecteurs dès ses premières minutes dans le bain international. Dans la foulée de sa première sélection, samedi soir au stade de France face à l’Albanie, Jonathan Ikoné s’est pointé dans les couloirs de Saint-Denis et a eu envie de tout casser. «, a même averti l’attaquant du LOSC, avant de se reprendre.» Parce qu’il était certainement devant sa télé le 7 juin 2011 le soir d’un Ukraine-France (1-4) qui avait vu Marvin Martin et Younès Kaboul marquer la nuit de leur première sélection, Ikoné sait que le foot pro est un western où chaque individu peut disparaître aussi vite qu’il est apparu. Partant, le natif de Bondy est venu cette semaine pour apprendre, choper de nouveaux repères et mesurer ce qui le sépare des autres. Alors ? «, soufflait-il jeudi dernier.» L’exemple, c’est l’extrême droite, représentée cette semaine par deux hommes – Corentin Tolisso et Kingsley Coman – et une histoire : celle des ressuscités.Alors que l’équipe de France est actuellement au beau milieu de son parcours qualificatif à l’Euro 2020 et qu’elle a confirmé ce week-end contre l’Albanie (4-1) que sa défaite de juin en Turquie (0-2) n’était qu’un accident, assez gros pour être qualifié de «» par Noël Le Graët, voilà que Clairefontaine est devenu un nid à histoires, avec sujet imposé : la reconstruction du corps blessé. Premier corps, celui de Tolisso, absent d’une feuille de match des Bleus depuis un Allemagne-France joué en septembre 2018, neuf jours avant de se rompre les ligaments croisés. Titularisé samedi, le joueur du Bayern, excellent pour son retour, est venu raconter le lendemain son année galère : «Le mental, c’est aussi ce qui a permis au deuxième corps scruté de la semaine, celui d’un Kingsley Coman privé de Coupe du monde 2018 à cause de blessures à répétition et qui n’avait marqué qu’un but en 17 sélections avant son doublé du week-end, de se relever. Un match et revoilà Coman transformé en question pour Didier Deschamps : si l’attaquant du Bayern conserve un tel niveau, peut-il, même lorsque Kylian Mbappé sera de retour, forcer le sélectionneur à bousculer l’équipe type qu’il tient du bout des doigts depuis le sacre de Moscou pour lui faire une place ? Réponse du chef lundi, à la veille du France-Andorre qui nous attend mardi soir : «» Après le match, samedi, Antoine Griezmann, lui, a parlé de Coman comme d’un «» . Mais alors, si tout va bien, si l’ancien joueur du PSG brille lorsqu'on l’aligne, qu’il est performant en club, qu’il apporte une nouveauté, comment l’utiliser ? La réussite du système du week-end – un 4-4-2 avec deux offensifs (Lemar et Coman) excentrés – donne des envies d’encore, mais une performance individuelle peut-elle remettre en cause toute une organisation ?On est tenté d’y croire car, comme le dit Griezmann, Coman apporte une nouveauté et semble être, au contraire de Thauvin ou de Lemar, capable d’éveiller un débat autour de sa présence dans le onze. Pourquoi ? Parce que l’attaquant du Bayern sait jouer entre les lignes, offre du mouvement, de la percussion, est efficace et ne déçoit que rarement lorsqu'il est à 100% de ses capacités là où Ousmane Dembélé brille par son intermittence. Ainsi, l’inclure dans le onze conduirait à des mouvements brutaux, car avec un milieu à deux têtes, Deschamps serait obligé d’en sacrifier un, et cela pourrait être Blaise Matuidi. Pas simple, mais pas inenvisageable. Dans ce cadre, comment aborder ce France-Andorre ? Comme un «» (Lloris) lors duquel Didier Deschamps devrait tenter de nouvelles choses et faire bosser de néo-circuits à une équipe qui a franchi un cap dans «» pour perdurer. «, a expliqué le sélectionneur lundi.» Peut-être aussi de nouvelles questions entre les petites histoires.