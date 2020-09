Bleus : la tentation du plan à trois

Déjà testé en Albanie en novembre, le 3-4-1-2 devrait de nouveau être déployé par Didier Deschamps lors de ce rassemblement de septembre. Objectif : enrichir la palette tactique des Bleus en vue de l’Euro.

Griezmann au centre du jeu, une carte pour Upamecano

Par Maxime Brigand

Il existe plusieurs types d’ouvriers du bâtiment : ceux que l’on engage pour assurer les finitions dans une bicoque retapée en moins d’une semaine et ceux que l’on fait venir à l’heure des fêtes, histoire de pouvoir potentiellement profiter de sa terrasse sous un cagnard estival. Didier Deschamps a rejoint la première équipe depuis le premier jour, ce qu’il a un jour justifié àMaçon en short, Deschamps est resté maçon en costume. À ses yeux, son boulot de coach est ainsi fait : ce qui le guide est le bruit des frappes, l’odeur du gazon coupé, le match à venir, les parpaings à empiler, le foot à l’état pur. Et le jeu, dans tout ça ? Vieux débat, dans lequel le sélectionneur des Bleus a remis une première pièce au printemps lors d’ un entretien donné à L’Équipe Puis une seconde :(...)Tout ça donne une ouverture à Deschamps pour glisser une manchette aux gratte-papiers :Cette étiquette est devenue au fil des mois post-Mondial une obsession pour le premier entraîneur et meilleur ouvrier du pays. Partant, pour l’arracher, Deschamps a d’abord tiré sa première balle contre son soi-disant conservatisme en mars 2018, au moment de convoquer Wissam Ben Yedder. Puis, récemment, on l’a vu à plusieurs reprises sortir sur la table le nombre important de joueurs lancés depuis son arrivée en 2012 (51). Nouvelle carte du moment : les Bleus sont désormais prêts pour opérer une petite révolution dans leur animation, et Didier Deschamps devrait au cours des deux prochaines rencontres, en Suède samedi et face à la Croatie mardi, confirmer le 3-4-1-2 testé en Albanie en novembre (0-2), système dans lequel Antoine Griezmann avait notamment brillé de mille feux. Cette animation ne sera pas systématique, mais elle doit permettre à l’équipe de France d’élargir sa palette tactique et de varier les associations., a expliqué Deschamps lundi, face à la presse.L’objectif du 3-4-1-2 est d’abord de mettre Antoine Griezmann au centre du jeu - il avait été le deuxième joueur français le plus touché en Albanie (77 ballons, juste derrière les 86 ballons tripotés par Corentin Tolisso) et était reparti de Tirana avec un but et une passe décisive - mais va aussi permettre, cette fois, d’intégrer plus facilement un joueur comme Dayot Upamecano, habitué à jouer dans une défense à trois têtes à Leipzig. Cette liste, où l’on retrouve cinq centraux (Kimpembe, Varane, Lenglet, Upamecano, plus Lucas Hernandez, qui joue souvent à ce poste) et des latéraux (Dubois, F. Mendy, Digne) habitués à se projeter, a été construite pour ce système. Si Léo Dubois fatigue, Deschamps pourrait alors installer Moussa Sissoko dans un rôle de piston., a également soufflé le sélectionneur en début de semaine.Interrogé danscette semaine, Didier Deschamps a également confirmé que le 3-4-1-2 de Tirana n’étaitet qu’il ne. À comprendre : il est désormais prêt à bousculer les schémas. C’est aussi ça le nouveau monde : un Deschamps qui ose, qui pousse des Bleus qu’on pensait transformés en Esquimaux scotchés sur une banquise dans un laboratoire et qui assume vouloir prendre des risques. Un conservateur, lui ? Dans son coin, Didier Deschamps rit.