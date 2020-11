Bleus : la quête du visage

Entre les blessures et un rythme effréné, les Bleus affrontent mercredi soir la Finlande avec l'objectif d'y voir plus clair à quelques mois de l'Euro, mais surtout de préparer un déplacement capital au Portugal.

Drôle de période pour Didier Deschamps, pour qui l’essentiel se joue plus que jamais loin du gazon. Alors que les Bleus remontent cette semaine dans le train censé les emmener à l’Euro dans sept mois, le premier entraîneur du pays ne cesse de se gratter la tête et voit son quotidien se transformer plus que jamais en une partie de Docteur Maboul géante. Ici, l’enjeu n’est pas de ne pas faire hurler Sam, mais de faire tourner un groupe de champions du monde enfermés dans un rythme infernal : un match tous les trois jours pour la majorité d’entre eux depuis la reprise, pour certains - comme Kylian Mbappé ou Presnel Kimpembe - sans avoir pu effectuer la moindre préparation et pour d’autres après avoir dû lutter avec la Covid. Alors, que faire ? S’adapter, comme toujours, répond Deschamps :Dans la foulée, le sélectionneur a quand même précisé que pour la réception de la Finlande, mercredi soir, il sera obligé de se passer de, notamment Mbappé, qui soigne toujours ses ischio-jambiers, et Benjamin Pavard, blessé à une cuisse.Conséquence : Didier Deschamps a passé un lundi après-midi un peu fou pour trouver undisponible et ne pas avoir à trop bricoler derrière. Première option ? Ferland Mendy, que le Real a décidé de retenir après les soucis musculaires récents du joueur. Deuxième option ? Bouna Sarr, lui aussi retenu par son club (le Bayern), cette fois pour des raisons médicales, alors qu’un avion avait été affrété pour le faire venir à Paris. Qui alors ? Nordi Mukiele ? Le défenseur de Leipzig est touché à une cuisse. Résultat, trois ans après avoir été appelé par erreur par la Bolivie, Ruben Aguilar a débarqué pour la première fois dans le groupe France. Interrogé mardi, Deschamps a cependant dégagé l’idée d’untout en ouvrant une porte nous ramenant au terrain :Ce qui l’est, en revanche, c’est que l’équipe de France n’est pas au cœur d’une semaine anodine. La preuve : plusieurs joueurs (Pavard, Hernandez, Tolisso, Rabiot, Mbappé et Kimpembe) n'ont pas participé à l'entraînement collectif mardi.Car après la Finlande, face à qui Steve Mandanda sera titulaire et où Marcus Thuram pourrait goûter ses premières minutes internationales, mercredi, les Bleus iront au Portugal samedi et retrouveront la Suède trois jours plus tard. Car c’est aussi à travers les rencontres du moment que se dessine progressivement le groupe qui disputera l’Euro dans quelques mois, et ce, alors que Didier Deschamps a enchaîné les essais tactiques lors des derniers rassemblements., a-t-il prévenu en ce début de semaine.wild card.Si l’équipe de France n’a plus perdu depuis son revers subi en Turquie en juin 2019, une question se pose : s’il a longtemps été reproché à Deschamps de s’enfermer dans l’immobilisme, ces nombreux essais compliquent aussi la prise de repères entre les joueurs, et mardi, dans un entretien donné à Eurosport , Arrigo Sacchi en a profité pour mettre un taquet au sélectionneur :Quel visage affichera l’équipe de France à l’Euro ? Ça se décide aussi maintenant, dans une période compliquée, où les joueurs sont poussés dans leurs limites physiques et mentales, et c’est aussi à ça que doit encore un peu plus servir ce rassemblement, avant tout.