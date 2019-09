Bleus : Albanie soit qui mal y pense

Pour l'équipe de France, la rentrée des classes suppose plusieurs choses : reprendre le fil de son histoire, retrouver son allant et préparer l'avenir. Mais face à l'Albanie, ce samedi soir, les hommes de Deschamps devront surtout passer une épreuve de rattrapage et faire comprendre à tout le monde que la défaite en Turquie restera sans conséquence.

Un aigle noir comme une tache d'encre

En gros caractère

Par Mathieu Rollinger

Dans la légende du sélectionneur Deschamps, l’Ukraine est souvent présentée comme l’étape fondatrice de son odyssée. Il y a du vrai, car l’électrochoc du barrage retour du 19 novembre 2013 était crucial dans son roman. Mais au-delà de ce barrage homérique, le commandant Deschamps a croisé dans son parcours d’autres adversaires chimériques. L’Albanie et son aigle noir bicéphale font partie de ceux-là. Une équipe qui a souvent été opposée aux Bleus dans son histoire récente et qui a laissé quelques souvenirs marquants. «, martelait Hugo Lloris ce vendredi.» Dans le rétro du capitaine : il y a surtout deux amicaux sur la route de l’Euro 2016, où les hommes de Deschamps se sont à chaque fois englués dans le bloc albanais (un nul 1-1 à Rennes en novembre 2014 et une défaite 0-1 à Elbasan en juin 2015), mais surtout ce match en phase de groupes à Marseille. Une rencontre qui a été une pierre importante dans l'édifice qu'elle a construit.En ce 15 juin 2016, après une première victoire étriquée face à la Roumanie (2-1), la France jouait à se faire peur face aux coéquipiers de Lorik Cana . Et il aura fallu deux buts tardifs d’Antoine Griezmann et de Dimitri Payet (90et 96) pour valider le ticket en phase finale. Celui-ci en poche, la Dèche pouvait se réjouir d’avoir trouvé «» , sachant faire preuve de «» . Le genre de situation qu’il faut savoir gérer quand on veut être une nation dominante. «, souriait-il.» Pourtant le héros du soir, Antoine Griezmann, et Paul Pogba avaient commencé cette rencontre sur le banc, comme un rappel à l’ordre des attentes que Deschamps avait envers ses deux joueurs.Avec un peu de recul, ce match a clairement servi de détonateur, nécessaire pour exploser quelques blocages. Et la façon dont le stade Vélodrome a été libéré ce soir-là a certainement quelque chose à voir avec le sacre mondial acquis deux ans plus tard en Russie. Deux leaders techniques appelés à devenir des leaders tout court, mais aussi l’adhésion du public, de la niaque, du pragmatisme et surtout une force mentale, qui depuis a rarement été prise à défaut. Pourtant, ce caractère, c’est justement ce qu’il a manqué aux Bleus lors de leur dernier rendez-vous. Puisque le sélectionneur disait que «» , les coéquipiers d'Antoine Griezmann – cette fois sans Paul Pogba dans les parages, puisque forfait – devront rassurer sur ce terrain-là en cette rentrée des classes. Bouffés à l’envie par les Turcs au mois de juin, les Bleus ont certes repris leurs esprits en Andorre (4-0) avant de filer en vacances, mais sont amenés à confirmer au Stade de France que cet accroc n’était qu’un accident de parcours. Avec une fois encore l’Albanie en guise de test psychologique.Didier Deschamps n'a «» , ses gars ont déjà prouvé qu'ils étaient capables de rebondir rapidement, et assure que le piège de Konya est bel et bien digéré. «, répliquait-il en conférence de presse.» Même privé de son duo totémique du milieu Pogba-Kanté et amputé de sa fusée Mbappé, Deschamps pourra compter sur une colonne vertébrale qui s'est formée sur ces épreuves du feu. Lloris, Varane, Matuidi, Sissoko, Griezmann ou Giroud en ont vu d'autres et savent que l'échec turc n'est en rien rédhibitoire : il y a six points à prendre avant un déplacement périlleux en Islande et la revanche contre la Turquie. «, récapitulait Lloris.» Et si tout se passe bien, ce match contre l'Albanie ne sera qu'un sous-chapitre dans l'œuvre de Deschamps.