Après une rentrée réussie en septembre, les Bleus se préparent à jouer deux matchs décisifs pour la qualification à l'Euro 2020. Premier rendez-vous en Islande, vendredi soir, pour confirmer les bonnes impressions du mois dernier et gagner en confiance avant la revanche contre la Turquie.

Islande France Groupe H Eliminatoires Euro Diffusion sur

Terrain miné

Bloc bas, zéro tracas ?

Par Clément Gavard

À chaque trêve internationale, c’est la même chanson. Les Bleus passent la traditionnelle séance photo à la montée des marches de Clairefontaine, Didier Deschamps balance ses habituels poncifs en conférence de presse et les médias font monter la pression avant deux rencontres plus ou moins importantes. Cette fois, le premier diptyque de l’automne se présente comme un tournant pour l’équipe de France dans sa campagne de qualifications à l’Euro 2020. Pour bien négocier le premier virage, les champions du monde n’ont pas le droit de se manquer en Islande, à Reykjavik - une première là-bas depuis septembre 1998, quand les Bleus avaient été accrochés (1-1) -, dans un match qui s’annonce «» , dixit Benjamin Pavard. L’enjeu est clair : un succès et la France laisserait les Islandais à six longueurs. «, a baragouiné Deschamps en début de semaine.» Une manière de faire comprendre qu’un nouveau faux-pas est interdit, surtout avant l’heure de la revanche contre la Turquie.Au bon souvenir du match aller en mars dernier, les Bleus pourraient se présenter la fleur au fil, sans trop s'inquiéter. Au stade de France, la bande à Deschamps avait englouti les Strákarnir okkar (4-0) en se facilitant la vie grâce à l'ouverture du score rapide de Samuel Umtiti. «, a prévenu le sélectionneur Erik Hamrén à la veille des retrouvailles.» Plein de bonnes ondes partagées par Gylfi Sigurðsson, qui devrait enfiler le brassard de capitaine en l'absence d'Aron Gunnarsson : «Un élan de confiance qui peut s'expliquer par le sans-faute des Islandais à la maison depuis le début de la campagne : une victoire de prestige face à la Turquie (2-1), entre deux succès attendus contre l'Albanie (1-0) et la Moldavie (3-0). «, a insisté le milieu d'Everton.» Pour lui rafraîchir la mémoire, l'invincibilité en qualifications dure depuis le 7 juin 2013 et une défaite contre la Slovénie (2-4). Sauf que les Bleus peuvent remonter à l'année dernière pour se rassurer : en Ligue des nations, la Belgique (3-0) et la Suisse (2-1) s'étaient tranquillement imposées au Laugardalsvöllur Stadium. Pas un si gros traquenard, donc.Avant de s'intéresser à l'adversaire, les Bleus peuvent surtout regarder leur nombril. Comme en septembre, la Desch’ doit composer avec des absents et plusieurs incertitudes. Pour la troisième fois depuis qu’il est titulaire indiscutable dans les bois, Hugo Lloris va manquer un match de qualifications à une compétition internationale. Sa dernière absence remontait à septembre 2016 pour un triste match nul en Biélorussie (0-0) . Des Bleus sans capitaine et toujours sans Kylian Mbappé et Paul Pogba, déjà forfaits lors du dernier rassemblement, sans compter la blessure de Léo Dubois (remplacé par Sidibé) et les pépins de Lucas Hernandez. Une nouvelle chances pour les seconds couteaux (Mandanda, Tolisso, Coman, Ikoné, Ben Yedder) de s'imposer comme des évidences dans l'esprit du sélectionneur.Peu importe les hommes, le 4-2-3-1 installé depuis la Coupe du monde tourne bien. Et petite nouveauté, les Bleus déçoivent de moins en moins contre les équipes regroupées. «» , s'était réjoui Deschamps après la sortie contre l'Albanie (4-1) , qui n'avait sans doute pas oublié les rencontres accrochées contre le Luxembourg, la Bulgarie ou la Biélorussie en 2017. Dans ce contexte encourageant, le déplacement en Islande ressemble à un nouveau test pour la clique tricolore, surtout que Guy Stéphan, le bras-droit de DD, a cerné l'adversaire : «» À une époque pas si lointaine, un tel tableau annonçait une partie verrouillée. Mais en Islande, les Bleus ont l'occasion de montrer qu'ils ont trouvé la mélodie pour composer une belle chanson.