Bleues : Asseyi forfait, Jean-François la remplace

TB

Et c’est toute l’équipe de France qui perd sa bonne humeur.Comme les Bleus et les Bleuets quelques semaines plus tôt, l’équipe de France féminine connaît également une véritable hécatombe d'absences liées à des blessures ou au coronavirus. Ce mercredi, c'est au tour de Viviane Asseyi de déclarer forfait pour les deux prochaines rencontres de qualification à l'Euro 2022. L'ailière du Bayern Munich s'est blessée à l'entraînement à Clairefontaine et souffre d'une entorse à la cheville, précise la FFF. Oriane Jean-François a rejoint le groupe pour la remplacer. La jeune milieu de terrain francilienne avait honoré sa première sélection le 23 octobre dernier lors du carton face à la Macédoine du Nord (11-0).Avant ce nouveau forfait, Corinne Diacre avait déjà dû procéder à trois changements. Clara Matéo, Julie Thibaud et Sandy Baltimore, trois jeunes joueuses évoluant dans le championnat de France, ont été convoquées pour pallier les absences d’Eugénie Le Sommer (ischio-jambiers), Marion Torrent (psoas) et Aïssatou Tounkara (Covid-19).Décidément pas très marrant, ce rassemblement.