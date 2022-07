Bleues : Vers l’Italie et au-delà

Youpi, c’est parti ! Ce dimanche soir (21h), l’équipe de France lance enfin son Euro face à l’Italie et, bonne nouvelle, tout le monde est prêt. Les Bleues étant logiquement favorites, il faudra frapper un grand coup d’entrée de jeu face aux outsiders du groupe D. Histoire de valider le retour de la confiance.

France Italie Groupe D Euro féminin Diffusion sur

Peu importe la manière, forte ou douce

Corinne Diacre a de quoi se réjouir, ses 23 joueuses seront aptes à jouer face à l’Italie ce dimanche au New York Stadium de Rotherham. Y compris Kadidiatou Diani donc, même si la Parisienne avait été laissée au repos et n'avait pas participé à l’entraînement du vendredi., a ainsi lâché la sélectionneuse, visiblement peu encline à aller dans les détails. Tout au plus a-t-elle consenti à soulignerAprès une longue semaine d’attente, les Bleues vont enfin pouvoir lancer leur tournoi, face à leur adversaire le plus relevé sur le papier. Bien que Corinne Diacre mette, la sélectionneuse s’attendMême son de cloche de la part de la capitaine Wendie Renard :Pas besoin de plus rentrer dans les détails, on devine que l’objectif est excessivement simple : gagner, point barre. Ça tombe bien, la victoire, les Bleues ne connaissent que ça depuis quatorze matchs., confirmait Diacre avec un sourire en coin.Le New York Stadium de Rotherham, qui sera l’antre des Bleues tout au long de la phase de poules (et peut-être en quarts de finale si elles terminent premières du groupe D), devrait être bien garni, malgré un contingent famélique de supporters tricolores : 450 environ, selon les informations de. Ce qui ne fait pas beaucoup, même dans un stade de 12 000 places.À ce sujet, Wendie Renard a tenu à préciser que, contrairement à l’Islandaise Sara Björk Gunnarsdottir , les Françaises ne se formalisent pas outre-mesure de la capacité de leur jardin anglais. Parce que là aussi, ce n’est pas la taille qui compte :Sauf de gagner, évidemment. Mais ça, on l’aura compris.

Par Julien Duez, à Rotherham