Le verre à remplir

Victorieuse de la Norvège mercredi soir à Nice (2-1), l'équipe de France est quasiment qualifiée pour les huitièmes de finale de sa Coupe du monde. Et elle a encore de la marge pour progresser.

« Je n'ai rien appris ce soir, je connais ce groupe »

Par Maxime Brigand, à l'Allianz Riviera

Sur la table, il a d’abord été déposé un verre à moitié vide : celui appartenant à la Norvège, qui a glissé contre l’équipe de France mercredi soir à Nice (2-1) et se retrouve ainsi avec trois points au compteur après deux journées dans ce Mondial, ce qui la condamne à la victoire lors de son dernier match face à la Corée du Sud, lundi. Ainsi partant, le pilote des sauterelles scandinaves, Martin Sjögren, était attendu au tournant. Ce qu’il a dit après la rencontre : «» Ce nul, la Norvège l’aura eu entre les mains pendant dix-huit minutes et personne aurait trouvé quelque chose à y redire. Pour une raison simple : cinq jours après leur entrée en lice au plus que parfait contre la Corée du Sud (4-0), les Bleues n’ont pas tout maîtrisé mercredi et se sont même faites peur sur de multiples séquences défensives. Et alors ?Alors, l’essentiel est là : ces filles s’en sont sorties, au mental et au courage, grâce à un début de seconde période brutal matéralisé par l’ouverture du score de Valérie Gauvin et à un penalty accordé (généreusement et surtout grâce au VAR) en fin de match après une faute de Engen sur Marion Torrent. Au fond, Corinne Diacre n’a d’ailleurs pas dit autre chose au moment de sortir un verre à moitié plein : «Mais la sélectionneuse a-t-elle appris quelque chose entre les secousses vécues ? «Après la Diacre ironique du mardi, celle du mercredi soir aura été davantage à l’image de son équipe. Ce qui se dégage de la sélectionneuse et de ses joueuses est une impression de maîtrise assez notable, une capacité à gérer les événements -une entame de match ratée, un but contre son camp lunaire inscrit par Wendie Renard huit minutes seulement après l’ouverture du score de Gauvin- et une complète gestion de l’événement en cours, l’effervescence naissante avec. Finalement, la seule alerte sur les Bleues aura été lâchée par sa victime du soir, Martin Sjögren, venu expliquer qu’une fois «» , cette équipe de France devient vulnérable. Ce match l’aura montré sur plusieurs moments, notamment avec une tâche posée par chaque membre de la lignée (Torrent, Mbock, Renard, Majri) lors des vingt premières minutes, sans conséquence. Il faut maintenant gommer ça, tout en appuyant sur les confirmations du soir (Mbock, Majri, Henry, Diani) : le verre continue de se remplir, même si ce n'était pas forcément «» , comme l'expliquait ce soir Amandine Henry. Et Diacre annonce la couleur : «