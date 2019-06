Le sale air de la peur

Après un huitième de finale décevant, la question du manque de réussite se pose plus que jamais, surtout devant l’éventualité d’un duel face aux redoutables États-Unis. Et si, malgré les apparences, les Bleues avaient du mal avec la pression de jouer un Mondial à domicile ?

De la difficulté de changer de dimension

L’avantage d’être outsider

Par Julien Duez, au Havre

Propos recueillis par JD, sauf mention.

» La citation, tirée du, est de René Franceschetti, président de la section féminine du FC Metz. Si ce qu’elle décrit est théoriquement vrai, plus la Coupe du monde avance et moins elle se vérifie. Ce dimanche au Havre, par exemple, le Stade Océane ne s’est pas contenté d’applaudir poliment les beaux gestes des Bleues. Il a tantôt rugi, tantôt sifflé, tantôt hurlé, tantôt chanté. Et a contribué aussi à rajouter une couche de pression supplémentaire à un match déjà particulièrement stressant.Il faut dire que le temps où l’équipe de France féminine jouait dans l’anonymat le plus total, devant quelques centaines de curieux et sur des pelouses d’obscurs stades de province, est bel et bien révolu. Depuis le début de la Coupe du monde, plus de 135 000 personnes se sont déplacées pour voir jouer les Bleues, et les 47 000 sièges du Parc des Princes, où elles disputeront leur quart de finale ce vendredi, ont déjà trouvé preneur. Autant dire que la ferveur est là. Trop peut-être, et il faut dire que même les joueuses les plus habituées à disputer des affiches de gala européennes n’ont jamais connu d’affluences aussi importantes.Pas question de bouder son plaisir pour autant. Wendie Renard l’a rappelé après la rencontre face au Brésil : «MarseillaiseAllez les Bleues» Même son de cloche du côté d’Eugénie Le Sommer. L’attaquante de l’Olympique lyonnais a rappelé le supposé avantage de jouer une compétition chez soi : «Pourtant, après cette nouvelle victoire obtenue aux forceps, Corinne Diacre, elle, a timidement ouvert une autre brèche pour tenter d’expliquer le manque de réussite de ses joueuses : «» Une petite phrase qui expliquerait énormément de choses.La dernière fois qu’une sélection a remporté un Mondial féminin, c’était en 1999, aux États-Unis. Chez les garçons, c’était un an plus tôt... en France. La symbolique est donc toute trouvée pour ajouter une charge mentale de plus sur les épaules des Bleues, déjà en quête de destruction du signe indien qui les bloque au stade des quarts de finale. Alors certes, les joueuses de Corinne Diacre ont déjà joué plusieurs rencontres à guichets fermés (notamment face aux États-Unis au Havre, en janvier dernier), à la différence près que celles-ci étaient amicales. Le contexte du Mondial n’est pas forcément simple à gérer, surtout quand le discours officiel place le public français sur un piédestal et lui confère une importante part de responsabilité dans les succès acquis jusqu’à présent. Malgré elle, la sélectionneuse a commencé sa conférence d’après-match dans ce sens : «Évidemment, nul n’oserait déplorer l’engouement populaire provoqué par cette équipe de France et les retombées positives dont pourrait bénéficier l’ensemble du football au féminin après la compétition. Néanmoins, Corinne Diacre, pourtant réputée froide et renfermée, a malgré elle levé un pan du voile sur les raisons des faiblesses qui habitent son équipe. Et c’est déjà un immense pas en avant de reconnaître que la peur et le stress qu’elle engendre peuvent avoir une influence sur le cours du jeu. Si les États-Unis l’emportent ce lundi face à l’Espagne, la France abordera son premier match du tournoi dans la peau de l’outsider. Paradoxalement, ce changement de statut pourrait être bénéfique aux Bleues qui devront plus que jamais se dépasser pour espérer entrer dans le dernier carré. Parfois, se retrouver au pied du mur dès le début du match peut avoir du bon. On espère en tout cas que cette théorie permettra à ces Bleues d'écrire un peu plus leur histoire. Même s'il ne faut pas le dire trop fort.