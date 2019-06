Bleues : la vie sans compter

Alors que l'équipe de France reçoit lundi soir le Nigeria en étant déjà qualifiée, Corinne Diacre insiste : l'objectif est de boucler le premier tour avec les poches pleines et un gros paquet de certitudes.

Entretenir la vague

« Je n'ai pas d'incertitudes »

Par Maxime Brigand

La scène remonte à la fin des années 80, autant dire à un autre monde. Au souvenir, Claude Fort, ancien milieu de terrain devenu premier entraîneur de la section féminine de l’AS Soyaux en 1968 et brique central de l’édifice qu’est aujourd’hui Corinne Diacre. À ses yeux, toute la clé est là : «De la Corinne Diacre ado, c’est bien ce qu’il reste avant tout aujourd’hui. Une amoureuse du parfait, qui semble maîtriser l’environnement de toute éternité : le match à venir, l’odeur du gazon coupé, l’entraînement, la gestion des hommes et des femmes… Et c’est bien cette version qui se balade entre les allées depuis le début de la Coupe du monde et qui est venue balancer sa sérénité à la veille du troisième match de poules des Bleues, prévu lundi soir à Rennes contre le Nigeria, cinq jours après avoir vu ces femmes entrer pour de bon dans le dur de la compétition face à la Norvège (2-1) Ce qu’on a vu à Nice : un match un peu plat, un peu étrange, joué à petite vitesse, que l’équipe de France aura réussi à démêler au mental après quarante-cinq premières minutes compliquées. La raison ? Les filles de Diacre semblaient un peu tendues, mais surtout pressées, ce qu’est venue raconter après la rencontre Wendie Renard : «» Pendant ce temps, la Norvège, elle, recevait des cadeaux sur des erreurs techniques inhabituelles de la défense tricolore mais n’en aura rien fait. Ouf et suffisant, donc, pour voir les Bleues voyager aujourd’hui avec un 100% de victoires dans les poches.Et pour se permettre de souffler un peu contre le Nigeria ? Pas vraiment, car Corinne Diacre l’annonce depuis le début de ce Mondial : elle veut voir ses filles tout rafler. Ce qu’elle est venu répéter lundi : «» Et d’entretenir la vague, ce qui passera par du jeu, des buts, du sérieux, du pressing, du feu dans l’approche : un comportement d’élite, celui d’une équipe en mission et non en gestion, et ce même si Diacre sait qu’elle ne peut pas tout maîtriser., expliquait-elle en apéro de la rencontre.» En ça, ce France-Nigeria compte pourtant beaucoup car en ces heures où les coiffeuses sortent du banc, c’est la dynamique d’un groupe qui se joue. Une compétition se gagne en groupe et avec un banc compétitif. Alors, lundi soir, le onze devrait connaître trois-quatre changements (Le Sommer, Diani, Bussaglia et Torrent pourraient souffler), l’enjeu sera individuellement limité, collectivement assez difficile à cerner, mais ce match n’est pas à prendre par dessus la jambe : c’est aussi grâce à la concurrence et au bouillonnement que l’on grimpe dans une compétition comme la Coupe du monde.Ainsi, il faut jouer sans compter et Corinne Diacre appuie sur ce désir de faire le boulot sans choisir, même si une victoire validerait définitivement un quart de finale des Bleues contre les États-Unis (sinon, ce sera en demi-finale, ce qui ne change donc dans le fond pas grand chose). Ce qui marque, c’est que la sélectionneuse semble imperturbable - «» , «» - et a réussi à faire infuser son état d’esprit dans celui de joueuses qui ne cessent de souffler dans l’air la même phrase : «» Ce match à Rennes doit permettre de la solidifier, définitivement. Car derrière, ce sera les grands cols et un autre monde : celui des matchs sans retour.