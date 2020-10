Bleues : l’heure de vérité

Avec cinq victoires chacune en autant de rencontres disputées, Françaises et Autrichiennes ne laissent déjà guère de place au doute quant à l’identité des futures qualifiées du groupe G à l’Euro 2022. Mais entre absentes de marques et tensions internes, les Bleues s’apprêtent à jouer leur match le plus relevé depuis le Mondial 2019, ce mardi soir à 21h. Et sur la pelouse de Wiener Neustadt, elles n’auront clairement pas droit à l’erreur.

Duel au sommet

Ne pas faire l’autruche en Autriche

Par Julien Duez

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Nous sommes le 22 juillet 2017. La France et l’Autriche ferraillent sur la pelouse du Stadion Galgenwaard d’Utrecht dans le cadre de la deuxième journée des poules de l’Euro 2017. Après avoir péniblement battu l’Islande pour leur première sortie (1-0), les femmes d’Olivier Echouafni se font prendre par surprise par un but de Lisa Makas en première période. Fort heureusement, Amandine Henry se charge d’égaliser au retour des vestiaires et offre aux Bleues un point bienvenu qui leur permettra de terminer deuxième de leur groupe derrière… l’Autriche. La suite, on la connaît : les Françaises se font piteusement sortir en quarts par l’Angleterre (1-0), tandis que les Rouge et Blanche tombent les armes à la main à la suite d’une séance de tirs au but remportée par le Danemark en demi-finale. Malgré leur non-qualification pour le Mondial 2019, les Sarah Zadrazil (Bayern), Manuela Zinsberger (Arsenal), Viktoria Schnaderbeck (idem) et autres Sarah Puntigam (Montpellier) se sont entre temps imposées comme des valeurs sûres à l’échelle européenne et pointent aujourd’hui à la 22e place du classement mondial. Leurs retrouvailles face à la France, troisième du même, s’apparentent déjà à la première des deux finales qui détermineront la première place de ce groupe G.Trois ans plus tard, ni Makas, en phase de réathlétisation suite à de nombreuses blessures, ni Amandine Henry, non-retenue dans le groupe des 23 par Corinne Diacre, ne seront là. Ce qui n’empêche pas les deux nations de se regarder avec crainte. Côté autrichien, la sélectionneuse Irene Fuhrmann s’attend d’ores et déjà à une partie très compliquée : «» , résumait-elle en conférence de presse. «Faussement modeste Fuhrmann ? Après cinq journées de qualification, son Autriche fait jeu égale avec la France et seule la différence de buts (confortée par les dix-huit caramels infligés par les Bleues à la Macédoine du Nord en deux rencontres) permet à cette dernière d’être provisoirement en tête du groupe avant ce qui s’apparente à une finale avant l’heure. Ou plutôt, pour reprendre les termes de Corinne Diacre en conférence d’avant-match, à «» L’objectif reste le même : terminer en tête du groupe et éviter le stress du classement des meilleures deuxièmes. Eugénie Le Sommer garde le souvenir «» , allant même jusqu’à parler «» pour résumer le match de 2017.Depuis, le Mondial-maison est passé par là, mais depuis l’élimination en quarts (décidément) face aux Etats-Unis, la France n’a jamais eu l’opportunité de se frotter à un adversaire digne de ce nom. Car avec tout le respect dû à la Serbie, au Kazakhstan et à la Macédoine du Nord, la différence de niveau est bien trop importante pour se faire une idée du véritable niveau actuel des Bleues. «, tempère Corinne Diacre.» Revenue au sein de son groupe après avoir été testée positive au Covid-19, celle qui a dû regarder le carton de ses joueuses (11-0) depuis son canapé, ne débarque dans les meilleures conditions. Sa décision de ne pas sélectionner Amandine Henry - officiellement pour lui laisser le temps de revenir à son meilleur niveau après une blessure - suscite toujours autant l’incompréhension. Notamment de la part de cadres comme Wendie Renard ou Amel Majri qui ont pour point commun, en plus d’évoluer à l’Olympique lyonnais, d’avoir passé sur le banc la dernière rencontre, dirigée par l’adjoint de Diacre, Eric Blahic.Une stratégie pour les avoir en pleine forme avant ce match décisif ? Interrogée à ce sujet, la sélectionneuse a martelé, en faisant allusion à Renard, que «» , tout en rappelant que sa mission est justement «» «» Faut-il y voir une volonté de se défaire la toute-puissante OL-dépendance en donnant progressivement les clés du camion auxdu Mondial 2019 ? L’exemple de la Macédoine du Nord semble aller dans ce sens. Élément de réponse en conditions réelles ce mardi soir, à Wiener Neustadt.