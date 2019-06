L'excitation du vide

Deux ans après la déception de l'Euro 2017, l'équipe de France retrouve la compétition et ouvre son Mondial face à la Corée du Sud, vendredi soir au Parc des Princes. Un succès ouvrirait la route, mais les Bleues ont un vertige à appréhender.

« On ne va pas se gêner pour changer l’histoire. »

L'angoisse de l'ouverture

« Je peux anticiper plein de choses, mais je ne peux pas être dans la tête de mes vingt-trois joueuses. Je suis déjà dans la mienne. Seules elles ont la réponse maintenant. »

« Défensivement, c’est très simple, il y a juste à respecter des codes et des schémas. Offensivement, il faut de la créativité chez les joueuses. »

« Avant d'être championne du monde... »

» Des sourires en coin dans la salle, un autre discret sur le visage de Corinne Diacre. À sa gauche, Amandine Henry, capitaine des Bleues, préfère se pencher au-dessus de l’affaire et accepte le vertige qui se présente à elle. Alors, qu’est-ce que ça fait ? «Sur les coups de 11 heures, jeudi matin, les Bleues ont découvert le Parc des Princes et tout ce qui va avec : le changement de mesure, de décor, le début d’une aventure unique. Dans un entretien donné àcette semaine, Diacre a pourtant prévenu : «» Et on a envie de croire la sélectionneuse, figure de proue éternelle du football féminin français devenue responsable d’une colonie de rêveuses qui cavalent depuis des semaines et des mois après un objectif fixé par Noël Le Graët : disputer la finale de la première Coupe du monde organisée en France, à Lyon, le 7 juillet prochain.La route a commencé depuis longtemps, mais les choses sérieuses débutent vendredi face à la Corée du Sud, une sélection que l’équipe de France avait écarté facilement lors des huitièmes de finale du dernier Mondial (3-0) avant de tomber aux tirs au but en quarts de finale face à l’Allemagne. «» , affirme Corinne Diacre, et si, sportivement, les Bleues doivent assumer leur statut, le curseur du jour se situe ailleurs : dans l’invisible, l’émotionnel, ces joueuses n’étant pas habituées à courir dans une telle arène et sous une telle pression.Diacre toujours : «» La performance, justement : depuis une victoire contre l’Allemagne (3-0) en mars 2018, ces Bleues roulent sur à peu près tout le monde et n’ont été stoppées qu’une fois (par la même Allemagne, 0-1, en février dernier). Alors, jeudi, une question logique a été posée à Corinne Diacre : après la quatrième place de 2011 et la défaite en quarts de finale quatre ans plus tard, qu’est-ce qui lui fait dire que celle-ci est la bonne ?, a-t-elle répondu, bourrée de sincérité.» La première sera de réussir à négocier un match d’ouverture à la maison, ce qui n’a jamais été simple pour les différentes équipes de France malgré les succès de 1984, 1998 et 2016. «, a relancé Diacre en apéro.» Du Corinne Diacre dans le texte : un mélange de maîtrise permanente, de rigueur et de leadership exacerbé. Depuis un mois, ses joueuses sont dans la fameuse « bulle » , une forme de couvercle qu’il faut désormais faire sauter alors que l’excitation du vide augmente., glissait cette semaine Gaëtane Thiney.» Et croquer dans ce moment historique, unique, cette équipe étant, comme son pendant masculin, habitée par une forme de foudre qui est sa signature la plus probable. Ces Bleues sont peu intéressées par le dogme de la possession et chercheront avant tout à fermer la boutique, ce que ne cachait pas Diacre dans: «(...)» L’idée veut que cette équipe se découvrira aussi en pleine compétition, c’est le charme d’un tournoi. Et c’est pour aujourd’hui, enfin.