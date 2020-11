Bleues : bienvenue au Far West !

Rien ne va plus au royaume des Bleues. Corinne Diacre s’est mise les Lyonnaises à dos, et semble de plus en plus isolée par ses choix. Dimanche, c’est la capitaine Amandine Henry, si discrète d’ordinaire, qui a tiré à balles réelles sur la sélectionneuse. C’est dire si le torchon brûle entre Diacre et ses joueuses.

Les méthodes pas très catholiques de Diacre

Et maintenant, on fait quoi ?

Par Adrien Hémard.

Propos d'Amandine Henry tirés du Canal Football Club.

2 septembre 2020, Sarah Bouhaddi et quatre autres Lyonnaises sont à Angoulême pour la projection d’un film sur le football féminin, deux petits jours après leur quatrième sacre consécutif en Ligue des champions. Les sourires sont donc de mise pour la gardienne et ses coéquipières, également internationales tricolores. Mais Corinne Diacre, leur sélectionneuse, entre dans la pièce. Les sourires s’effacent. La suite, Bouhaddi l’a racontée à OL TV :Ou une énième illustration du gouffre qui se creuse entre Corinne Diacre et ses joueuses depuis le Mondial 2019, et que la capitaine Amandine Henry a officialisé dimanche.D’ordinaire, la capitaine des Bleues a la parole rare, ou du moins lisse. À 31 ans, Amandine Henry n’est pas du genre à faire des vagues, mais plutôt à les briser dans un souci d’élan collectif. Dimanche, la Nordiste a troqué son sourire de capitaine rassembleuse pour une mine triste, désabusée, en colère. Non sélectionnée en octobre après son retour de blessure pour affronter la Macédoine du Nord et l’Autriche, Henry est revenue au micro de Canal+ sur le coup de téléphone fatidique avec Diacre :"La liste sort demain, et tu n’y seras pas par rapport à tes performances actuelles."« Ok, bon match. Au revoir » .Une politesse dont s’est passée Diacre, quand bien même elle s’adressait à sa capitaine aux 91 sélections chez les Bleues.Ce coup de téléphone brutal a au moins eu pour conséquence de pousser Henry à sortir du bois pour dénoncer le climat délétère chez les Bleues.(...), a lancé la Lyonnaise, faisant référence au triptyque qui s’annonce : Euro 2022, Mondial 2023, JO 2024 (les Bleues ne sont pas qualifiées pour ceux de Tokyo l’été prochain). En revanche, Henry a tenu à désamorcer la thèse du complot des Lyonnaises liguées contre Diacre :"Vous, les Lyonnaises, vous pouvez y aller, vous avez tout gagné, vous êtes légitimes."Certes. Mais maintenant qu’Henry a parlé, on fait quoi ?, demande simplement la capitaine, sans évoquer le départ de Diacre.L’avantage, c’est que comparée aux garçons, l’équipe de France féminine se révolte contre sa sélectionneuse dans une période creuse, même si le prochain match contre l’Autriche aura des allures de finale dans la course à l’Euro 2022. Autre bonne nouvelle, le président Noël Le Graët semble enfin décidé à agir, après avoir tapé du poing sur la table par quelques sorties médiatiques qui n'avaient été suivies d'aucun effet., a taclé le boss dansdu jour, avant d’en glisser une aussi aux joueuses :Concrètement, après une réunion en catimini avec quelques Lyonnaises courant octobre, qui n'aurait pas plu à Diacre (d'où la sanction d'Henry ?), Le Graët devrait s’inviter chez les Bleues avant la réception de l’Autriche le 27 novembre... à Guingamp, évidemment.À domicile, Le Graët jouera gros, lui qui a reconduit Diacre sans sourciller après l’élimination en quarts de finale du Mondial 2019, et qui la défend bec et ongles, quitte à travestir la réalité. Le président de la FFF a notamment salué le bilande Diacre, en dépit de celui de Bruno Bini, demi-finaliste du Mondial 2011 et des JO 2012. Pour Le Graët, l’enjeu est crucial à quelques mois des élections, alors que la FFF est déjà touchée par des problèmes internes. Avant le match couperet contre l’Autriche (à égalité de points avec les Bleus à deux matchs du terme), il devra crever l’abcès entre une sélectionneuse qui effraie littéralement son vestiaire, et des joueuses qui ne croient plus en elle, quand elles n’ont pas tout simplement renoncé à la sélection comme Sarah Bouhaddi , assure par exemple Amandine Henry à propos du Mondial 2019. La mission, en somme, est de transformer ces larmes de tristesse, d’angoisse, en larmes de joie sur les prochaines compétitions. Est-ce possible avec Corinne Diacre sur le banc ? Pour Bouhaddi, certainement pas :Alors, faut-il changer de visage à la tête des Bleues ? C’est à Noël Le Graët de trancher.