Bleu ciel ou bleu sale ?

Selon ses détracteurs, l’équipe de France serait au pire moche, au mieux refuserait le jeu. Mais peut-on vraiment devenir champion du monde sans respecter un minimum les valeurs du football ?

« La France a su jouer à l'italienne »

Possession n'est pas synonyme d'offensif

« La clé, c'est le mouvement et les accélérations »

« Certains gestes défensifs sont des œuvres d'art »

Par Nicolas Jucha

Tous propos recueillis par Nicolas Jucha

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

» Compliment, compréhension ou vacherie indirecte ? Dans, le sélectionneur belge Roberto Martínez n'a pas spécialement salué la victoire française en Coupe du monde. Sa déclaration va dans le sens des premières piques signées Thibaut Courtois ou Eden Hazard , à chaud après le match, ou plus généralement par nombre d'observateurs belges (mais pas seulement) sur les réseaux sociaux. «» , estime Véronique Reille Soult.CEO de Dentsu Consulting, qui étudie l'influence et la réputation sur internet et les réseaux sociaux, elle a constaté que «» Mais chez les vrais amateurs de ballon rond, la question du style de jeu compte, «» . Un peu plus appuyée en revanche quand cela vient d'un pays tiers comme la Belgique. «» Moches ou pas moches, ces Bleus ? La consultante préfère botter en touche : «Chez les techniciens français, on monte facilement au créneau pour soutenir l'approche de Didier Deschamps . «» , soutient Frédéric Antonetti . Quand Roberto Martínez soutient qu'il n'a pas perdu la bataille tactique, l'ancien coach du SC Bastia pense donc fermement le contraire.Comme Guy Lacombe : «Les Brésiliens, justement. Menés, ils étaient dans le besoin de produire du jeu et de se découvrir. «» Si Fred Antonetti affirme que les Diables rouges, comme plusieurs autres écuries telle la Croatie, ont proposé un jeu différent de la configuration «» majoritaire pendant le tournoi, «» .Pour Lacombe, les procès sur le jeu de la France sont inappropriés, voire simplement injustes envers la meilleure attaque du Mondial à partir des huitièmes de finale : «Quitte à aller à l'encontre des canons de beauté actuelle, «» , registre dans lequel «» . Antonetti en viendrait presque à s'énerver que le débat existe : «Quitte aussi à se découvrir quand elle était menée au score : «Comme savoir défendre, selon Lacombe. «» Une équipe qui a su maîtriser nombre d'aspects, notamment psychologiques. «» , rappelle Lacombe. «» , souligne Antonetti.Pour qui la stratégie française n'est néanmoins pas adaptée au football de club, car « Didier Deschamps étant un homme intelligent, il a peut-être déjà prévu une mue tactique pour 2020...