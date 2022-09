Blessé, Paulo Dybala va quand même rejoindre la sélection argentine

TP

Touché au genou gauche, Paulo Dybala a été contraint de déclarer forfait à l'échauffement dimanche dernier pour le match entre la Roma et l'Atalanta (0-1) . Alors que de nombreux doutes subsistaient concernant cette blessure et son retour sur les terrains,va quand même rejoindre l'Argentine et retrouver ses compatriotes. Un choix étonnant de la part du club romain de le laisser partir moins de 24 heures après sa blessure musculaire.Mais selon le Corriere dello Sport , c'est bien le staff médical de l'qui a demandé que le quintuple champion d'Italie les rejoigne. Ces derniers veulent l'examiner afin de savoir si Dybala peut être opérationnel pour les matchs amicaux à venir contre le Honduras et la Jamaïque. En cas de forfait, ce qui reste l'hypothèse la plus probable, il sera alors renvoyé à Rome pour effectuer sa récupération.Même son de cloche pour son coéquipier Lorenzo Pellegrini. Le milieu italien s'est blessé ce week-end, mais prend lui aussi la direction de la sélection et sera alors évalué par le staff médical de la