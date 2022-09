Blessé, Kinglsey Coman devrait manquer le prochain rassemblement des Bleus

Kingsley Coman (Bayern Munich), blessé à l'entraînement, va manquer le prochain rassemblement des Bleus https://t.co/2WmQMyEek5 pic.twitter.com/nk3CSnxgZL — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 9, 2022

ALB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

On va finir pas préparer le Mondial avec les Espoirs.Didier Deschamps va faire face à un casse-tête avant d’annoncer jeudi prochain sa liste des joueurs retenus pour affronter l’Autriche et le Danemark les 22 et 25 septembre prochains. Alors que les deux rencontres sont prévues dans le cadre de la Ligue des Nations, les Bleus sont déjà éliminés et auraient pu profiter de ces deux derniers matchs avant le mondial pour se régler avant d'affronter l'Australie le 22 novembre. Sauf qu’ il ne pourra pas compter sur Paul Pogba et probablement pas non plus sur Karim Benzema et Ibrahima Konaté, tous les trois blessés. Une autre absence vient d’être officialisée par, celle de l’ailier du Bayern Munich Kingsley Coman, touché à la cuisse à l’entrainement ce vendredi.Son entraîneur craint une lésion à une cuisse qui serait synonyme d'une indisponibilité de six à huit semaines. Avant l’officialisation médicale, le quotidien français annonce que Coman sera déjà absent mardi prochain face au FC Barcelone. Un sacré coup dur pour les Bleus et surtout pour le joueur, auteur d’un très bon début de saison comme en témoignent son but et ses trois passes décisives en cinq rencontres.Kingsley blessé, ça re-Comance.