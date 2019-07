Blatter veut récupérer une soixantaine de montres à la FIFA

VLA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

On ne rigole pas avec l'horlogerie suisse.Président de la FIFA pendant dix-sept ans et démis de ses fonctions pour une affaire de corruption présumée, Sepp Blatter, 83 ans, poursuit aujourd'hui l'institution pour «» et entend bien récupérer une soixantaine de montres qui seraient toujours en possession de la FIFA.Le Suisse, accusé d'avoir versé illégalement près de 1,5 million d'euro à Michel Platini, alors président de l'UEFA, nie ces accusations et a confié à la BBC qu'il était «» . Blatter confirme également qu'il n'a pas perdu son «» et entend bien remettre la main sur ses montres de collection, qui seraient toujours à la FIFA : «A 83 ans, si on n'a plus ses Rolex, on a quand même raté sa vie.