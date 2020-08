Blatter : « Platini était la cible numéro 1 du complot »

1

AB

Sepp déblatère.Cinq ans après le, Michel Platini et Sepp Blatter, tous les deux suspendus de toute activité liée au football par la justice interne de la FIFA à l'époque, doivent être entendus par la justice suisse la semaine prochaine dans le cadre de cette affaire. Ce vendredi, l'ancien dirigeant sportif suisse était sur Europe 1 pour assurer que cette histoire était le fruit d'une machination., explique-t-il.Et les retrouvailles la semaine prochaine ? «, assure Blatter."Bravo Michel, maintenant on se retrouve au tribunal, pour les investigations, et maintenant on est ensemble. En 2007, on était encore plus ensemble parce que je t'ai donné un petit pas pour la présidence de l'UEFA". »Main dans la main.