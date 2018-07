Blaise, toujours à l'aise

De retour dans le onze après sa suspension face à l'Uruguay, Blaise Matuidi a été l'un des grands artisans de la victoire de l'Équipe de France contre la Belgique (1-0), avant de sortir sur blessure après avoir pris un violent coup. De quoi inquiéter Didier Deschamps avant la finale de ce dimanche ?

Un match à la Blaise Matuidi

Faire taire les critiques

par Steven Oliveira

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les yeux grands ouverts, Blaise Matuidi , assis par terre, fixe l’arbitre un brin scandalisé. Quelques secondes plus tôt, c’est le pied de Eden Hazard qui était venu s’encastrer sur le genou du milieu de la Juventus . Le coup de trop pour l’ancien Parisien, obligé de laisser sa place dans la foulée. Non sans verser quelques larmes au passage en pensant à une possible absence en finale. En bon patriarche, Didier Deschamps le prend dans ses bras et lui glisse quelques mots doux à l’oreille. Probablement un : «» . Quoi qu’il en soit, les mots ont fait mouche puisque Blaise Matuidi s’est remis à sourire, avant d’exulter dès le coup de sifflet final.De retour dans le onze après sa suspension contre l’ Uruguay Blaise Matuidi a fait du Matuidi : des courses incessantes, des ballons ratissés, des conduites de balle non maîtrisés, des frappes dangereuses et des passes vers l’avant pour Griezmann, Mbappé et Giroud. C’est bien simple, si Nacer Chadli et Kevin de Bruyne ne se sont pas montrés à leur avantage dans cette rencontre c’est en grosse partie grâce au gros travail défensif de Blaise Matuidi, intenable comme à son habitude sur son couloir gauche. Au point d'être devenu, avec six tacles réussis, le français avec le plus de tacles réussis lors d'un match de Coupe du monde depuis Didier Deschamps face à l' Italie en 1998. Alors oui, l’ancien capitaine de Saint-Étienne est loin d’être le milieu le plus sexy de cette équipe de France , il n’est pas aussi technique que Paul Pogba , il n’a pas le placement et les poumons de N’Golo Kanté, ni la frappe de Corentin Tolisso , mais il est un mix de tout cela. Un joli mélange qui contrairement au TGV (Tequila-Gin-Vodka) est loin d’être indigeste mais, au contraire, très bon pour la santé de l’équipe de France Et pourtant, comme avant chaque match de l’équipe de France , de nombreuses voix se sont élevés sur les réseaux sociaux pour demander à ce qu’il débute sur le banc. D’autant plus après sa suspension contre l’ Uruguay et la solide prestation des Bleus sans lui. «» , «» , «» Face à la Belgique Blaise Matuidi a, une nouvelle fois, répondu à la question en dégainant une prestation XXL. Et ces mêmes personnes se demandent désormais comment l’équipe de France va pouvoir faire sans Matuidi en finale de Coupe du monde si ce dernier ne se remet pas du coup pris par Eden Hazard . À cette question, le principal intéressé avait livré un début de réponse après son carton jaune reçu contre l’ Argentine : « J» Et pourtant, plus les matchs passent, et plus cela paraît compliqué de remplacer Blaise Matuidi