Blaise Matuidi crée son propre son fonds d'investissement

FP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Puisque Google Images a déjà été crée, Blaise Matuidi a trouvé un autre business.Associé à deux investisseurs français et à Yohan Benalouane, son ancien coéquipier à l'AS Saint-Étienne , le milieu de terrain français lance son propre fonds d'investissement. « Origins » , le nom de cette société, aura pour but de financer des start-ups technologique en Europe et aux États-Unis. L'ex-parisien réunit dans son projet une cinquante de sportifs européens dont ses anciens compagnons en Bleu, N'Golo Kanté et Olivier Giroud. Cette idée lui vient évidemment de son passage en Floride, du coté de l'Inter Miami Comme il le confie à L'Équipe , Matuidi a pris conscience du faitUne différence que le milieu de terrain explique par le passage à l'université des jeunes états-uniens tandis que le modèle européen repose sur des centres de formation plus fermé à d'autres domaines. Pas encore à la retraite et actuellement ambassadeur du club de Miami, Matuidi prépare déjà son après-carrière.Et pourquoi ne pas ensuite investir dans la start-up PSG qui innove à chacune de ses éliminations ?