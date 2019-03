Blaise Majesté

Voilà huit ans et demi que Blaise trimbale sa drôle de carcasse en sélection, sans jamais décevoir. Et à 31 ans, le milieu de la Juve n'est absolument pas près de laisser tomber le maroquin que lui a confié Didier Deschamps : celui de l'équilibre et de l'exemplarité.

L'idole des jeunes

Matuidi n'a pas encore tout dit

Par Mathieu Rollinger

Propos de Blaise Matuidi tirés du Monde et du Parisien.

Qu’il soit ce vendredi en «» ou en boîte de nuit, comme le témoignait sa mère à L’Équipe Adrien Rabiot ne pourra au mieux qu’observer à travers le prisme d’un écran le monde qui le sépare de Blaise Matuidi . Un joueur qu’il a un temps concurrencé, auquel il aurait pu succéder, qui est parti du PSG pour lui faire de la place, mais dont la situation est aujourd’hui diamétralement opposée. L’un est un pestiféré, l’autre une valeur sûre. Et à plus de 2000 kilomètres de Paris, Blaise Matuidi commencera à 31 ans une nouvelle campagne de qualification avec l’équipe de France . Sans que personne ne s’en offusque, malgré les critiques entourant la liste donnée par Didier Deschamps pour cette rentrée 2019 Parmi les joueurs de champ convoqués en ce mois de mars, il n’y a qu’à Olivier Giroud et à Moussa Sissoko que Blaise Matuidi doit le respect de l’ancienneté. Au premier pour ce qui est de l’âge (32 ans contre 31) et du nombre de sélections (87 contre 77), au second pour son année d’entrée chez les Bleus (2009 contre 2010). Mais quand la présence de l’attaquant remplaçant de Chelsea continue de diviser et que celle du milieu de Tottenham a pendant de longs mois été attribuée à son totem d’immunité, le Turinois fait toujours l’unanimité et ne représente pas un frein pour l'avenir.Dans cette équipe doublement étoilée, Blaise est aujourd’hui un indéboulonnable, le «» selon Didier Deschamps . Malgré le déficit de créativité que sa présence occasionne lorsqu'il occupe le côté gauche des Bleus, il est surtout la clé de voûte des préceptes défensifs du sélectionneur. Et c’est pour ce don de soi, sa mise à disposition pour le collectif, qu’il est devenu «» pour Paul Pogba et la jeune génération. De quoi le renvoyer à ce qu’il était au début des années 2000, lorsqu'il n’était qu’un pensionnaire de l’INF Clairefontaine, formé au poste d’attaquant. Les Bleus régnaient alors sur le foot international, et ce fils d’immigrés angolais regardait avec des grands yeux ses idoles. «, racontait-il au» Presque vingt ans plus tard, le voilà à la place du Grand Pat’.Le petit récupérateur qu’il était à ses débuts à Troyes s’est taillé ce statut à force de succès, de combativité, de régularité et de louanges que les pointures du coaching – d’Ancelotti à Allegri en passant par Furlan – lui ont adressées. Devenir champion du monde n’avait rien d'une perspective évidente pour celui qui a commencé à jouer à Fontenay-sous-Bois. «» , confiait-il après le sacre russe, se rappelant que « (s)» . Tous ces sacrifices ont fini par payer. Si bien que le temps d’un instant, Matuidi s’est demandé s’il devait s’en aller sur cette note sucrée. «» , jurait-il au. Sauf qu’après avoir goûté à ça, difficile de faire l’impasse sur cette quête des émotions.Trente et un ans, avec un peu de recul, ce n’est pas un âge où l’on peut décemment accepter d’être enterré, d’autant plus quand on évolue dans un club comme la Juventus , où l’expérience est grandement valorisée. «» Alors pourquoi ne pas prolonger le plaisir également avec les Bleus, où il a trouvé un rôle de grand frère au milieu de terrain, idéal complément de Paul Pogba et N’Golo Kanté. En plus de décrocher la Ligue des champions avec les, l’objectif est clair pour Blaise : «» Mondial-Euro. «» , calmait-il. Reste à savoir si la relève pourra être au niveau à ce moment-là.