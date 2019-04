Bissouma bisso

Pour sa première saison en Premier League, Yves Bissouma se régale avec Brighton. L’ancien Lillois (22 ans) continue ainsi sa progression fulgurante avec une mission qu’il a déjà connue dans le Nord de la France : la lutte pour le maintien.

Pogba, Yaya et Bielsa

Matière première

Par Julien Duez

Tous propos recueillis par The Argus et The Guardian.

Géographiquement, on pourrait parler de « derby de la côte sud » . Pour Bournemouth , ce déplacement à Brighton ne représente qu’une petite virée de 160 bornes. Une petite virée que lesentendent bien gâcher. Sur leurs trois affrontements depuis l’accession de Brighton en Premier League la saison dernière, lesl’ont emporté deux fois et partagé les points une seule fois. Pire encore, les Bleu et Blanc n’ont plus gagné contre Bournemouth depuis 2008 ! Seule éclaircie au tableau : ce 5 janvier 2019, les mouettes étaient allées se goinfrer de cerises (1-3) au Dean Court. Mais c’était en FA Cup.Dans la course à ce maintien pas encore acquis ( Brighton compte deux matchs de retard, mais Cardiff , premier relégable, n’est qu’à cinq points), la victoire est donc impérative pour continuer à espérer de vivre une troisième saison de rang parmi l’élite. Un rendez-vous que ne manquera pas Yves Bissouma . Et pour cause : c’est face à Bournemouth que l’international malien a inscrit son seul but de la saison.De par son rôle de milieu récupérateur, beaucoup aiment le comparer à Paul Pogba . Une flatterie, dont Yves Bissouma tient pourtant à se distancier : «» , sourit le Malien de 22 ans, qui cite plus volontiers Yaya Touré dans le rôle du modèle : «Son poste se situe donc au milieu de terrain, personne n’en douterait aujourd’hui. Quoi qu’il y a quelques années, un homme a tenté de le replacer à une surprenante position de latéral droit : Marcelo Bielsa . Quand l’Argentin débarque à Lille en 2017, Bissouma compte déjà une année encourageante parmi les pros (23 matchs, deux buts), la suite logique de son atterrissage à Villeneuve d’Ascq, où il remporte le titre de champion de CFA 2 avec la réserve l’année précédente. Cette aberration, le Malien ne la comprend toujours pas aujourd’hui : «La suite, on la connaît : Christophe Galtier reprend les rênes du club nordiste et replace Yves Bissouma dans l’entrejeu. Le Malien retrouve alors ses marques et, même s’il ne marque pas beaucoup, sait se montrer décisif. Comme ce but égalisateur marqué face à Toulouse le 6 mai 2017, permettant au LOSC de finalement remporter une victoire cruciale pour le maintien en Ligue 1. De quoi lui rappeler tout le chemin parcouru du haut de ses 21 ans de l’époque : des parties disputées dans les rues de son quartier de Yopougon à Abidjan, de son exil du cocon familial à seulement treize piges lorsqu'il rejoint l’Académie de Jean-Marc Guillou au Mali , jusqu’à ses premiers pas avec l’AS Real Bamako en D1 locale et finalement, un deuxième exil, européen cette fois-ci et qui allait le mener tout droit vers la Premier League.Lorsque Brighton le signe à l’été 2018, Bissouma n’est encore qu’un môme et se prend une grosse pression sur les épaules. Financièrement parlant en tout cas, puisque lesle payent dix-sept millions d’euros, presque autant que le chèque envoyé au PSV Eindhoven pour Jurgen Locadia. Dans le Sussex, il débarque avec un piètre niveau d’anglais, mais peut compter sur le défenseur camerounais Gaëtan Bong pour s’intégrer dans le groupe : «Depuis, son niveau d’anglais progresse. En tout cas, à en croire qui son entraîneur Chris Hughton , lequel en a fait l’un des éléments centraux de son effectif. «» , confie à son propos l’ancien international irlandais. La confiance est mutuelle, puisque de son côté, Bissouma voit Hughton «» : «» , se souvient le diamant brut.À quelques journées du terme, Yves Bissouma a déjà réussi sa première année outre-Manche, avec une demi-finale de FA Cup (perdue 1-0 contre Manchester City ) en guise de point d’orgue. Désormais, celui qui participera cet été à la CAN avec les Aigles du Mali a une dernière formalité à remplir : sécuriser le maintien de Brighton en Premier League. Et stabiliser une jeune carrière qui a commencé de manière explosive.