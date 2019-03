Birmingham écope de neuf points de pénalité

MR

La sanction est tombée.Birmingham vient d'écoper de neuf points de pénalité pour un manquement au fair-play financier établi par l'English Football League (EFL). La raison ? Des pertes estimées à plus de quinze millions d'euros par an sur une période de trois années, selon les informations de la presse anglaise. Une punition logique pour les, mais plus clémente que celle annoncée en début de semaine (12 points en moins). Les conséquences s'annoncent dramatiques au classement : les résidents de St Andrews devraient donc passer de la 13à la 18place, ne bénéficiant plus que de cinq petits points d'avance sur le premier relégable, Roterham United. En retirant neuf unités à l'équipe de Garry Monk , l'EFL inflige la sanction la plus importante pour un club depuis Leeds United et ses quinze points de pénalité en 2007.Les Blues ont quatorze jours pour faire appel de la décision.