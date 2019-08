Billets validés pour l'Espanyol et Dudelange, le PAOK et Torino passent à la trappe

AD

Pour consulter le manuel du déplacement périlleux parfaitement maîtrisé, mieux vaut faire appel aux(Perruches, en VF). En Ukraine, les Barcelonais sont parvenus par deux fois à prendre les devants grâce à des réalisations de leurs deux Argentins, Facundo Ferreyra (0-1, 34) et surtout Matías Vargas, intenable dans ce début de saison (1-2, 62). Si le match se ponctue par un match nul, l'Espanyol sort vainqueur de cette double opposition grâce à son avantage de deux buts acquis à l'aller.Le suspense n'aura duré qu'une minute au Molineux Stadium. Le temps pour Andrea Belotti de remettre les deux équipes à égalité et faire croire à un improbable retournement de situation après avoir perdu le match aller à domicile (2-3). Mais dans la foulée, Leander Dendoncker achève les espoirs transalpins et dirige les Loups vers une victoire finale. Pour le Toro en revanche, la corrida est terminée avant même la phase de poules.C'était chaud, chaud, chaud ! À Trabzon, l'AEK Athènes a bien cru réaliser l'impensable en renversant la vapeur en terre turque. Mais malgré deux buts inscrits en une demi-heure de jeu et une cage inviolée, les Grecs sont allés se faire voir, terminant même la rencontre à dix dans les arrêts de jeu après l'expulsion de Hélder Felipe Oliviera Lopes. Cette défaite 3-1 à l'aller était bien trop handicapante.Un match nul des familles en Croatie et les Belges peuvent compter un club supplémentaire dans la phase de poules de cette Ligue Europa 2019-2020. Vainqueurs 2-1 au match aller, les visiteurs se sont fait éliminer virtuellement pendant deux minutes. Mais ça, c'était avant l'égalisation d'Igor Plastun et une fin de match sans évolution au score. À tantôt, La Gantoise.En démonstration du côté de la Suède, le Celtic s'est remis de son élimination lors de la phase préliminaire de la C1 contre Cluj. Nouvelle recrue du champion d'Écosse, Christopher Jullien s'est même offert un but de la tête dans cette large victoire du Celtic, vainqueur 6-1 de l'AIK sur la double opposition. En avant pour la C3.Deux buts en cinq minutes par le même homme, et voilà tous les espoirs du Spartak qui tombent à l'eau dans l'optique d'une qualification à domicile. Prêté par Málaga à Braga pour l'intégralité de la saison, Ricardo Horta offre un doublé express au club portugais et lui permet d'accéder à la phase de poules depuis Moscou. Le début d'une longue épopée ?Grâce à l'épreuve des tirs au but, Dudelange parvient à se qualifier pour la deuxième année consécutive pour la phases de poules de la C3 après un succès étriqué face à l'Ararat Erevan, frappé du sceau de Danel Sinani auteur d'un doublé durant le match et du gardien Jonathan Joubert, déterminant durant la séance décisive (2-1, 5-4 tab). En prolongation, l'AZ Alkmaar est également parvenu à bonifier son match de l'aller avec le Royal Antwerp (1-1, 1-4). Les Rangers arrachent une qualification contre le Légia Varsovie au bout du temps additionnel grâce à Alfredo Morelos (90+1, 1-0). Enfin, le PAOK Salonique, vainqueur du Slovan Bratislava à domicile, sort de la compétition à cause de la règle du but à l'extérieur (0-1, 3-2).