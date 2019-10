Bilbao se contente d'un point contre Valladolid

Athletic Club (4-2-3-1) : Simón - Capa, Yeray, Íñigo Martínez, Balenziaga - Dani García, Unai López (Aduriz, 77e) - Muniain, Raúl García (Larrazabal, 88e), Córdoba (Benat, 66e) - Williams. Entraîneur : Gaizka Garitano.



Valladolid (4-4-2) : Masip - Moyano (De Frutos, 68e), Kiko Olivas, Kasim, Nacho - Óscar Plano, Joaquín, Míchel, Toni Suárez (Porro, 68e) - Ünal, Guardiola (Tuhami, 85e). Entraîneur : Sergio González.

Un petit point et ça repart ?Défait lors des deux dernières journées de Liga, l'Athletic Club est reparti de l'avant après son match nul au Estadio San Mamés face au Real Valladolid (1-1). Doucement, mais sûrement.Pourtant, tout a parfaitement commencé pour le club basque qui domine son sujet et enchaîne les offensives dans le camp adverse. Jusqu'à ce bijou de Iñaki Williams. Lancé en profondeur par Unai López, l'international espagnol (1 cape) dribble le portier Jordi Masip puis s'amuse avec le pauvre Kiko avant de pousser le cuir dans le but vide (1-0, 33).En face, Valladolid tente de piquer en contre, mais n'arrive pas à réellement se montrer dangereux. Heureusement pour le club de Ronaldo, la défense basque va leur offrir un but gag. Jusque-là parfait, le portier Unai Simón relâche un centre pourtant anodin et voit le ballon rebondir sur la tête de Íñigo Martínez, avant de finir au fond de ses filets (1-1, 71). Bilbao aura beau repartir de l'avant et faire entrer en jeu le vétéran Aritz Aduriz, le score ne bougera pas.Prochain rendez-vous pour Bilbao : l'Atlético. Pas le meilleur endroit pour repartir définitivement vers l'avant.