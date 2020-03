Bilbao file en finale en perdant

Grenade (4-2-3-1) : Silva - Díaz, Sánchez, Duarte, Neva - Herrera, Gonalons - Foulquier, Puertas, Machís - Fernández. Entraîneur : Martínez.



Athletic Bilbao (5-4-1) : Simón - Capa, Yeray, Núñez, Martínez, Yuri - García, José, Vesga, Muniain - Williams. Entraîneur : Garitano.

Bilbao allait-il conserver son maigre avantage obtenu au match aller, et atteindre la finale de la Coupe du Roi ?C'était tout l'enjeu de cette demie opposant Grenade aux Basques, après le 1-0 de la première manche. Pour éviter tout spoiler, il faut d'abord dire que la confrontation a été serrée. Comme lors du 12 février, en somme. Avec, en première période, une domination des locaux qui ont dégainé onze frappes au but (trois cadrées, seulement) contre cinq tirs (aucun sur la cible protégée par Silva). À la pause, tout restait donc à faire, même si les visiteurs disposaient d'une courte avance.Et puis, Fernández a surgi. Sur un centre de Machís, l'avant-centre a placé sa tête pour remettre les deux équipes à hauteur. De quoi ravir les locaux, de plus en plus entreprenants. Et ce qui devait arriver arriva : cet adversaire qui a eu un mal fou à se procurer des occasions, Sánchez a cru l'achever d'un coup de casque sur corner. Qualification, pour? Non... Car Berchiche a sauvé son club de l'élimination, au bout d'une jolie action collective !Prochaine étape, avec le trophée en vue : la Real Sociedad, le 18 avril.